Patriot lance un petit boîtier pour SSD M.2. 2230

Il y a quelques semaines, le fabricant Patriot a lancé un SSD portable très compact baptisé PD31. Ce SSD annoncé en début d’année était disponible en trois capacités de stockage (500 Go, 1 To et 2 To).

Aujourd’hui Patriot souhaite apparemment rentabiliser au maximum son investissement en Recherches et Développement puisqu’il annonce que le boîtier du PD31 va être commercialisé seul.

Le boîtier seul prend le nom de Patriot Viper EV330. Le boîtier est vendu nu (sans SDD) et ce sera donc à l’utilisateur d’ajouter un SSD au format M.2. 2230 à l’intérieur. La firme a d’ailleurs publié une vidéo d’explication pour ceux qui ne savent pas comment s’y prendre :

Le boîtier Viper EV330 est de forme carré, il mesure 45 mm x 45 mm sur 12 mm d’épaisseur et il pèse 52 grammes. La coque est en aluminium avec un pourtour en caoutchouc afin de résister aux chutes et aux chocs.

Le boîtier est doté d’un port USB Type à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). Grâce à celui-ci on peut espérer atteindre des taux de transferts de 1.000 Mo/s en lecture et de 1.000 Mo/s en écriture en fonction du SSD utilisé.