Un SSD avec double connectique chez Patriot : le Viper PVP30

Le fabricant Patriot propose un nouveau SSD portable très compact. Celui-ci porte le nom de PVP30. C’est un appareil si petit qu’on peut facilement le confondre avec une clé usb.

Il mesure en effet seulement 8,21 cm de long sur 1,7 cm de large et 1 cm d’épaisseur, et pèse 31,5 grammes. Vu son faible encombrement le SSD peut être utilisé un peu partout que ce soit sur un PC, un MAC, une tablette, un smartphone, ou tout autre appareil multimédia. D’ailleurs, il est compatible l’enregistrement Apple Pro Res des derniers iPhone.

Le Patriot PVP30 dispose d’une double connectique. Chaque extrémité du SSD propose un port usb différent. On trouve un port USB Type A d’un côté et un port USB Type C de l’autre côté. A noter que dans les deux cas, les ports usb sont à la norme USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps).

Trois capacités de stockage sont annoncées : 512 Go, 1 To et 2 To. Et côté performances, le fabrciant promet des débits pouvant atteindre 1.000 Mo/s en lecture et 1.000 Mo/s en écriture.