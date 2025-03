PNY CS2342 : un nouveau SSD M.2. NVMe au format 2230

PNY propose un nouveau SSD M.2. NVMe au format 2230 qui porte le nom de CS2342. Ce type de format est principalement utilisé par les consoles PC portables (comme le Steam Deck de Valve par exemple ou encore l’ASUS Rog Ally) et les ultra books.

Le PNY CS2342 exploite une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Malgré ses dimensions réduites (il mesure 22 mm de large sur 30 mm de long) le PNY CS2342 offre de très bonnes performances puisqu’il peut atteindre des débits de 7.300 Mo/s en lecture et de 6.000 Mo/s en écriture.

Disponible dans des capacités de 1 To et 2 To, le CS2342 est affiché sur le site du fabricant à respectivement 77,99$ et 145,99$. A noter que le SSD est annoncé avec une garantie de cinq ans et un MTBF de 1,5 millions d’heures.