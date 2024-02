Viper PV553 : un SSD M.2. PCIe 5.0 signé Patriot

Le Viper PV553 est le dernier né des SSD du fabricant Patriot. C’est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui tire partie d’une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 232 couches.

Le SSD est doté d’un gros dissipateur thermique et d’un ventilateur qui ont pour tâcher d’évacuer l’air chaud. Voici son principe de fonctionnement :

Le PV553 utilise une solution de refroidissement révolutionnaire : un ventilateur intégré conçu pour les SSD Gen 5. Déclenchant un processus d’échange de chaleur, le ventilateur aspire l’air frais et le dirige vers des ailettes en aluminium, ce qui entraîne une réduction impressionnante de 40 % de la chaleur.

Patriot décline le PV553 en trois capactiés de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Voilà les débits proposés par chaque modèle :

PV553 1 To : 11.700 Mo/s en lect., 9.500 Mo/s en écrit. (1300K/1400K iOPS)

11.700 Mo/s en lect., 9.500 Mo/s en écrit. (1300K/1400K iOPS) PV553 2 To : 12.400 Mo/s en lect., 11.800 Mo/s en écri. (1300K/1400K iOPS)

12.400 Mo/s en lect., 11.800 Mo/s en écri. (1300K/1400K iOPS) PV553 4 To : 12.400 Mo/s en lect., 11.800 Mo/s en écrit. (1400K/1400K iOPS)

Les SSD Patriot Viper PV553 sont couverts par une garantie de 5 ans. Les modèles de 1, 2, 4 To sont respectivement annoncés avec une endurance de 700 TBW, 1400 TBW et 3000 TBW. Les tarifs ne sont pas connus pour le moment.