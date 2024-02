Du 8 au 15 février, le jeu Lost Castle est offert sur l’Epic Games Store. Si ce titre vous intéresse, vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page. C’est un jeu de rôle développé par Hunter Studio

Synopsis :

A son heure de gloire, le château de Harwood était le cœur d’une contrée heureuse, régie par des nobles sages et vertueux. Hélas, cette époque est révolue. La région a été frappée par une terrible calamité, et des forces magiques malfaisantes corrompent désormais le château et tout ce qui l’entoure. Des démons ont élu domicile dans cet endroit damné et même l’empire est impuissant face à leur armée ténébreuse… Et petit à petit, la corruption s’étend. Le château est perdu.