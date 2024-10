Patriot lance le Viper PV573 : un SSD M.2. PCI Express 5.0

Le nouveau SSD Viper PV573 de Patriot est un SSD M.2. NVMe qui profite d’une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 232 couches.

Le PV573 reprend le même design et le même système de refroidissement que le SSD Patriot Viper PV553 sorti en début d’année. Par contre, le PV573 n’est disponible qu’en deux capacité de stockage : 2 To et 4 To et il se révèle beaucoup plus performant que le modèle précédent.

Voilà d’ailleurs les débits annoncés pour les PV573 de 2 et 4 To :

PV573 2 To : 14.000 Mo/s en lecture, 12.000 Mo/s en écriture (2000K/1650K iOPS)

14.000 Mo/s en lecture, 12.000 Mo/s en écriture (2000K/1650K iOPS) PV573 4 To : 14.000 Mo/s en lecture, 12.000 Mo/s en écriture (2000K/1650K iOPS)

Le PV573 est annoncé avec une garantie de 5 ans. Les SSD de 2 et 4 To offrent respectivement une endurance de 1500 TBW et 3000 TBW.