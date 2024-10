Le jeu Red Dead Redemption arrive sur PC à la fin du mois

Sorti initialement sur PlayStation 3 et Xbox 360 en 2010, le jeu Red Dead Redemption va enfin arriver sur PC après quatorze ans d’attente. Ca peut paraître surprenant mais le célèbre jeu n’avait pas encore eu droit à un portage sur PC depuis toutes ces anncées mais Rockstar Games anonce sur son site que la situation va être corrigée très prochainement. En effet, Red Dead Redemption et son DLC Undead Nightmare seront disponibles sur PC à partir du 29 octobre.

« Pour la première fois dans son héritage historique, le voyage bien-aimé de John Marston peut être vécu sur PC avec de nouveaux détails époustouflants, avec Red Dead Redemption et son histoire d’horreur zombie emblématique, Undead Nightmare, qui arriveront sur PC le 29 octobre. »

La bonne nouvelle c’est que le jeu prend en charge les dernières technologies du moment. En l’occurence, le jeu supporte notamment une résolution 4K native et une fréquence de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 144 Hz. Il supporte aussi les écrans Ultrawide (21:9) et Super Ultrawide (32:9) ainsi que le HDR10 et la gestion complète des clavier et souris. Le support des technologies de mise à l’échelle NVIDIA DLSS 3.7 et AMD FSR 3.0 sera également de la partie.

Red Dead Redemption et Undead Nightmare seront disponibles à partir du 29 octobre sur le Rockstar Store, sur Steam et sur l’Epic Games Store. Pour l’instant on ne connait pas les tarifs.

Pour information, ils sont déjà disponibles sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox.

Voilà une vidéo pour la version PC :