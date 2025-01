Un petit SSD portable bien sympatoche chez Patriot : lDP31

Le nouveau SSD portable PDP31 de Patriot est un SSD très compact que l’on peut emmener facilement avec soi. Il est d’ailleurs possible de s’en servir comme porte clé ou de l’accrocher à sa ceinture, à un sac, ou autres…

De forme carré, il mesure 45 mm de côté sur 12 mm d’épaisseur et il pèse 54,7 grammes. Le PDP31 est doté d’une coque en aluminium de couleur rouge et il est équipé d’un contour en caoutchouc afin que le SSD soit résistant contre les chutes et les chocs.

A l’intérieur du boîtier, c’est un SSD M.2. NVMe au format 2230 qui prend place. Ce dernier mesure 22 mm de large sur 30 mm de long.

Le SSD est proposé en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To. Chaque modèle dispose d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) et offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 1.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.000 Mo/s en écriture.

Petit et pratique, le Patriot PDP31 c’est un stockage qu’on peut avoir facilement dans la poche pour montrer les dernières photos de Timothée à belle maman ou ses dernières vidéos de vacances à Tata Suzanne. Reste une inconnue pour l’instant : son prix de vente.