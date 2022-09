Kingston IronKey Keypad 200 : une clé usb ultra sécurisée qui nous dit quelquechose..

Kingston vient d’ajouter une nouvelle clé usb sécurisée à son catalogue déjà bien garnie La nouvelle venue porte le nom de Kingston IronKey Keypad 200. La clé est dotée d’un clavier alphanumérique directement intégré à sa coque. Celui-ci permet de saisir un code pin pour verrouiller ou dévrerrouiller l’accès au contenu de la clé.

L’IronKey Keypad 200 (KP200) supporte le chiffrement matériel des données XTS-AES 256-bit. La clé intégre une batterie rechargeable qui permet de garder en mémoire le code pin. La KP200 est certifiée FIPS-140-3 niveau 3 ce qui lui permet d’offrir une sécurité de niveau militaire dixit le constructeur.

A noter que la clé Kingston KP200 intègre des améliorations de sécurité répondant à la norme FIPS 140-3 niveau 3 :

La longueur minimale du code PIN passe de 7 à 8 chiffres (15 au maximum) pour une sécurité renforcée.

Pas de PIN préprogrammé en usine – L’utilisateur doit configurer le PIN lors de la première utilisation.

Autotest périodique pour garantir le bon fonctionnement des fonctions de sécurité – Le KP200 s’arrête si un problème est détecté.

Arrêt automatique en cas de conditions thermiques et de tension excessives

Générateur de nombres aléatoires amélioré pour renforcer la génération des clés de cryptage.

Kingston annonce que sa clé est proposée en cinq capacités de stockage : 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go et 128 Go. En terme de performances, la KP200 offre des débits qui peuvent atteindre au mieux 145 Mo/s en lecture et 115 Mo/s en écriture.

Cette nouvelle clé usb Kingston nous dit franchement quelque chose. Elle n’est pas sans rappeler la clé DatAshur Pro du fabricant iStorage qu’on avait testé il y a quelques années.

Comme vous pouvez le voir, les deux clés se ressemblent énormément aussi bien physiquement qu’au niveau des fonctionnalités proposées. Alors pure coïncidence (ce dont je doute…) ou partenariat entre les deux fabricants ?