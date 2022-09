Une carte mémoire micro SDXC pour les fans de Fortnite

Afin de faire plaisir aux fans de Fortnite, SanDisk propose une carte mémoire micro SDXC aux couleurs du célèbre jeu. Cette carte a été conçue en collaboration avec Epic Games (l’éditeur du jeu) et Nintendo afin de valider le produit sur sa Nintendo Switch.

Le constructeur explique cela de la façon suivante :

Cette carte mémoire exclusive, aux couleurs de Fortnite, pour Nintendo Switch est conçue pour offrir aux joueurs un stockage fiable lorsqu’ils se lancent dans Fortnite. La carte a également été testée et approuvée pour une utilisation avec toutes les consoles Nintendo Switch et bénéficie d’une garantie à vie. Inspiré par les tenues épiques Skull Trooper (128 Go) et légendaire Cuddle Team Leader (256 Go), le design des cartes rend hommage à certaines des tenues les plus rares et les plus populaires du jeu. En prime, les fans qui achètent la carte recevront un code permettant de récupérer le Angular Flow Wrap2.

La nouvelle carte microSDXC de SanDisk est proposée en deux capacités de stockage : 128 Go et 256 Go. Dans les deux cas la carte mémoire offre des débits de 100 Mo/s en lecture et de 90 Mo/s en écriture.

La carte pourra être utilisée aussi bien dans une Nintendo Switch que dans un appareil photo, un PC, ou n’importe quel autre appareil compatible avec les cartes micro SDXC.

Au niveau du tarif, comptez 36,99€ pour la version 128 Go et 61,99€ pour la version 256 Go.