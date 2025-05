Des micro SD Express pour Nintendo Switch 2 chez Team Group

La Nintendo Switch 2 est au coeur des débats depuis qu’elle a été annoncée en avril dernier. Dans ces conditions, il n’est guère étonnant de voir débarquer des produits compatibles avec la nouvelle console de Nintendo chez divers fabricants qui souhaitent profiter, eux aussi, du succès à venir de la Switch 2.

Comme on a pu le constater, au fil du temps de plus en plus de constructeurs se sont mis à proposer des cartes mémoires micro SD Express destinées à la Nintendo Switch 2. Que ce soit LEXAR, SANDISK, SAMSUNG ou PNY on ne compte plus le nombre de firmes qui ont annoncé leurs propres modèles.

Et le fabricant Team Group ne déroge pas à la règle puisqu’il a dévoilé, lui aussi, une carte mémoire micro SD Express à destination de la Nintendo Switch 2. Sa micro SDXC Express « APEX » est conforme avec le standard SD 7.1. Elle exploite une interface PCI Express 3.0 et elle offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 800 Mo/s en lecture. Les débits en écriture n’ont pas été précisés mais il devrait tourner en toute logique autour de 500/60 0Mo/s.

La micro SDXC Express de Team Group sera commercialisée prochainement. Plusieurs capacités de stockage seront disponibles : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Son prix de vente n’est pas connu pour l’instant.