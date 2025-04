La Nintendo Switch 2 est enfin là (prix, caractéristiques, date de sortie)

La Nintendo Switch 2 est enfin officielle ! La nouvelle console de Nintendo a été sous le feu des projecteurs durant 60 minutes hier après midi durant le Nintendo Direct qui lui était entièrement consacré.

Ce fut l’occasion pour Nintendo de présenter plus en détails la console. On sait désormais que la machine est équipée d’un écran LCD de 7,9 pouces compatible Full HD. L’écran supporte une fréquence de 120 Hz ce qui devrait offrir un meilleur confort aux joueurs.

Comme la Switch précédente, la Nintendo Switch 2 est livrée avec un dock afin de la connecter au téléviseur et ainsi la transformer en console de salon. Le nouveau dock a été revu et corrigé et intègre désormais un ventilateur afin de mieux dissiper la chaleur de la console. Grâce au dock, la Swich 2 peut afficher les jeux en 4K et HDR lorsqu’ils sont compatibles.

Du côté du stockage, Nintendo a largement amélioré la donne puisque la Nintendo Switch 2 offre d’emblée 256 Go de stockage (au lieu de 32 Go sur la Switch 1) ce qui permettra de stocker bien plus de jeux. Et si cette capacité n’est pas suffisante pour certains gamers, il est également possible d’étendre le stockage en insérant une carte mémoire au format micro SD Express dans la fente prévue à cet effet.

La Nintendo Switch 2 est compatible avec les jeux dématérialisés et les jeux physiques de la Nintendo Switch. On peut donc utiliser indifférmement des cartcouches Switch 1 et Switch 2 sur la console. Les cartouches des deux consoles se différencient par leur couleur : les cartouches Switch 1 sont noires alors que les cartouches Switch 2 sont de couleur rouges.

Voilà la vidéo de présentation de la Switch 2 :

Les caractéristiques techniques complètes de la Nintendo Switch sont consultables sur cette page de Nintendo. Les voici :

Dimensions Environ 166 mm x 272 mm x 13,9 mm (avec les Joy-Con 2 attachés)

L’épaisseur maximale depuis l’extrémité des sticks jusqu’aux parties saillantes des boutons ZL/ZR est de 30,7 mm. Poids Environ 401 g

(Environ 534 g avec les Joy-Con 2 attachés) Écran Écran tactile capacitif de 7,9 pouces résolution 1920×1080 / écran LCD à large gamme de couleurs avec prise en charge HDR10 / FRV jusqu’à 120 Hz CPU/GPU Processeur personnalisé fabriqué par NVIDIA Mémoire de la console 256 Go (UFS)

Il est possible d’augmenter l’espace de stockage de la console grâce à une carte microSD Express compatible (vendue séparément). Fonctionnalités de communication Wi-Fi (Wi-Fi 6) / Bluetooth

En mode TV, il est possible d’utiliser une connexion réseau filaire. Sortie vidéo Résolution maximale : 3840×2160, 60 images par seconde

Prend en charge 120 images par seconde lorsque les résolutions 1920×1080/2560×1440 sont sélectionnées

Remarque : il s’agit de la résolution via le câble HDMI en mode TV. En mode sur table et en mode portable, la résolution maximale est de 1920×1080, ce qui correspond à la résolution de l’écran de la console.

HDR10 Sortie audio PCM linéaire 5.1

Remarque : il s’agit du format de sortie audio via le câble HDMI en mode TV.

L’effet de son surround peut être appliqué lors de la sortie vers un casque ou vers les haut-parleurs intégrés (l’effet de son surround lors de la sortie vers les haut-parleurs intégrés nécessite une mise à jour de la console). Haut-parleurs Stéréo

Les boîtiers hermétiques des haut-parleurs offrent un son clair et naturel. Microphone Microphone intégré (monaural)

La suppression du bruit et de l’écho et le contrôle automatique du gain offrent une expérience de chat vocal plus confortable. Boutons Bouton POWER / Boutons de volume Ports USB 2 ports USB Type-C Prise audio Prise audio : mini-jack stéréo 3,5 mm à 4 pôles (norme CTIA) Port carte de jeu Des cartes de jeu Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch peuvent y être insérées. Port carte microSD Express Compatible uniquement avec les cartes microSD Express (jusqu’à 2 To)

Remarque : une mise à jour de la console via connexion Internet est requise pour pouvoir utiliser les cartes microSD Express.

Les cartes microSD qui ne sont pas au standard microSD Express peuvent uniquement être utilisées pour copier des captures d’écran et des vidéos depuis une console Nintendo Switch. Capteurs Un accéléromètre, un gyroscope et un capteur de souris sont intégrés dans chaque Joy-Con 2. Un capteur de luminosité est intégré à la console. Système d’exploitation Température : 5 – 35°C / Humidité : 20 – 80 % Batterie intégrée Batterie lithium ion / capacité 5220 mAh Autonomie Entre 2 et 6,5 heures environ Temps de charge Environ 3 heures DAS tronc/membres 0,663 W/kg

Quels jeux sont annoncés ?

De nombreux jeux ont été dévoilés par Nintendo et ses partenaires : Mario Kart World, Welcome Tour, Kirby AirRiders, Donkey Kong Bananza, Elden Ring, Hades II, Street Fighter 6, Daemon x Machina, Split Fiction, Madden, FC (FIFA), Hogwarts Legacy (avec de meilleurs graphismes optimisés pour la Switch 2), Tony Hawk, Hitman World of Assassination, Project 007, Yakuz 0, Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau, Civilization VII, WWE 2K, NBA 2K, Cyberpunk 2077 Ultimate, Final Fantasy VII, Star Wars Outlaws, Fortnite, etc..

Quand sera dispo la Nintendo Switch 2 ?

La console sera disponible dans le commerce à partir du jeudi 5 juin 2025. A priori il devrait y avoir un stock suffisant de consoles pour satisfaire les gamers qui veulent s’équiper. Il est toutefois recommandé de précommander la console pour être sûr et certain de bien l’avoir le jour J. Les précommandes ouvrent la semaine prochaine : le mardi 8 avril.

Quels tarifs pour la Nintendo Switch 2 ?

Nintendo annonce que la Nintendo Switch 2 sera commercialisée sous la forme de deux bundles :

la console Nintendo Switch 2 seule au prix de 469,99€

la console fournie avec Mario Kart World (version dématérialisée) au tarif de 509,99€.

La mauvaise surprise c’est que les jeux Switch 2 seront beaucoup plus chers qu’auparavant. En effet, Mario Kart World est annoncé au prix faramineux de 79€ en version dématérialisée et pire encore : 89€ en version boîte, d’où l’intérêt d’acheter plutôt le jeu en bundle avec la console que seul. Reste à voir les prix qui seront pratiqués pour les autres titres qui sortiront sur la machine mais ça s’annonce plutôt de mauvaise augure…