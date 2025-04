UNIS lance deux nouveaux SSD PCIe 5.0 : le S5 et le S5 Ultra

Le fabricant chinois UNIS annonce l’arrivée à son catalogue de deux nouveaux SSD M.2. NVMe : le S5 et le S5 Ultra. Les deux SSD profitent d’une interface PCI Express 5.0 4x et ils embarquent de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Ils utilisent tous les deux un contrôleur « maison » dont ne connaît pas encore les spécifiations techniques.

Voilà les caractéristiques des deux SSD :

UNIS S5

Le SSD UNIS S5 est équpé d’un contrôleur gravé en 12 nm. C’est un SSD « DRAM Less » c’est à dire sans mémoire cache. Il offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 14,9 Go/s en lecture et jusqu’à 12,9 Go/s en écriture, le tout avec respectivement 1.800K iOPS et et 1.700K iOPS en lecture/écriture 4K. Deux variantes sont prévues : 1 To et 2 To.

UNIS S5 Ultra

De son côté, le S5 Ultra profite d’un contrôleur en 6 nm et de la présence de mémoire cache. Il offre des débits de 14,2 Go/s en lecture et de 13,4 Go/s en écriture, le tout avec respectivement 1.700K iOPS et et 1.600K iOPS en lecture/écriture 4K. Le S5 Ultra est décliné en deux capacités : 2 To et 4 To.