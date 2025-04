Mozilla déploie Firefox 137.0

Les groupes d’onglets sont disponibles dès aujourd’hui ! Restez productif et organisé plus facilement en regroupant les onglets associés. Pour créer un groupe, faites glisser un onglet sur un autre, marquez une pause jusqu’à ce qu’un onglet apparaisse en surbrillance, puis déposez-le pour créer le groupe. Les groupes peuvent être nommés, codés par couleur et toujours enregistrés. Vous pouvez fermer un groupe et le rouvrir ultérieurement.