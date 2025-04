Nintendo Switch 2 : c’est demain le grand jour !

Après plusieurs mois voire plusieurs années d’attente, c’est enfin demain que sera officiellement dévoilée la Nintendo Switch 2. On connaît déjà les contours de la machine grâce au teaser que Nintendo a publié à la mi janvier mais demain on devrait connaître plus en détails les fonctionnalités et les caractéristiques techniques de la nouvelle console de Nintendo.

D’ailleurs, Nintendo France confirme sur X (ex Twitter) la tenue de son Nintendo Direct demain après midi à 15 heures. Le fabricant indique que la présentation durera 60 minutes, ce qui devrait lui donner suffisamment de temps pour parler des spécifications de la console mais aussi des nouveaux jeux Nintendo Switch 2 à venir.

Dès 15 heures, la présentation de la Nintendo Switch 2 sera diffusée en live sur Youtube sur la chaîne de Nintendo. La vidéo sera ensuite visionnable en replay pour les personnes qui n’ont pas pu la suivre en direct.

Quand sera disponible la Nintendo Switch 2 ?

D’après les rumeurs, la Nintendo Switch 2 sera dévoilée en détails demain, par contre la console ne devrait pas être disponible dans la foulée. En effet, Nintendo n’ouvrirait les précommandes que la semaine prochaine, à priori le 9 avril, pour une disponibilité effective deux mois plus tard. Autrement dit, il faudrait patienter jusqu’en juin pour espérer se procurer la nouvelle console de Nintendo. En espérant que les scalpers ne mettent pas leur grain de sel dans les rouages bien huilées de Nintendo.