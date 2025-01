C'est officiel ! la Nintendo Switch 2 annoncée par Nintendo

Ca y est, c’est désormais officiel ! Après de nombreuses années de rumeurs diverses et variées, la Nintendo Switch 2 est enfin annoncée officiellement par Nintendo. Finies les rumeurs ! On a désormais quelque chose d’officiel à se mettre sous la dent. Comme le prédisaient les rumeurs et les leaks, c’est donc bel et bien aujourd’hui, jeudi 16 janvier 2025, que la nouvelle console est annoncée.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous c’est par le biais d’une vidéo faisant office de teaser que Nintendo a présenté sa nouvelle machine. Il s’agit d’une vidéo de présentation dans laquelle on peut découvrir la Nintendo Switch 2 sous toutes les coutures : son écran plus grand, ses nouveaux joycons, son nouveau coloris, son nouveau dock, etc…

Par contre, il faudra encore patienter un peu pour découvrir les entrailles de la bête et connaître plus précisément ses spécifications techniques officielles. En effet, la firme s’est montrée assez avare en informations et en détails techniques.

Il faudra donc attendre une présentation plus détaillée pour réellement en savoir plus. Et ca tombe bien puisque Nintendo annonce en fin de vidéo que la Nintendo Switch 2 sera présenté le 2 avril 2025 lors d’un Nintendo Direct.

A noter que Nintendo confirme dans la vidéo que la Switch 2 sera bien rétro compatible avec les jeux dématérialisés ainsi que les jeux physiques de la Nintendo Switch 1.

Voilà la vidéo du teaser :

Quelles caractéristiques techniques ?

A l’heure actuelle, Nintendo n’a dévoilé aucune spécifications techique de sa nouvelle machine. Néanmoins, d’après les rumeurs les caractéristiques supposées de la Nintendo Switch 2 pourraient être les suivantes :

Ecran LCD 8 pouces en Full HD (1920 x 1080 pixels)

SoC NVIDIA Tegra T239

CPU ARM Cortex A78C (8 coeurs) cadencé à 998,4 MHz (mode portable) ou 1100 Mhz (connecté à la TV)

GPU NVIDIA Ampere T239 cadencé à 561 Hz (mode portable) ou 1007 MHz (connecté à la TV)

Mémoire vive : 12 Go de RAM LPDDR5X

Stockage interne : 256 Go d’origine (extensible via une carte micro SD Express)

Connexion sans fil : Bluetooth et WIFI

Dimensions de la console : 271 x 116,4 x 31,4 mm (avec les joycons)

Connectiques console : 2 ports USB Type C, une prise jack, dock : 1 port HDMI, 1 port USB C, 1 port Ethernet, 2 ports USB A



Rendez-vous le 2 avril pour en savoir plus grâce à une présentation plus détaillée.