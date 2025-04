La version 138.0 de Mozilla Firefox est déployée !

La gestion des profils vous aide à protéger votre vie privée et à rester concentré en séparant votre vie en ligne en profils distincts : travail, études, planification de vacances, etc. Vous pouvez désormais nommer vos profils et les personnaliser avec des avatars et des thèmes de couleurs pour une reconnaissance facile, puis passer rapidement de l’un à l’autre, tout en séparant complètement vos favoris, vos onglets et votre historique de navigation.