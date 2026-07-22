Firefox 153.0.3 pour Windows (32-bit) est l’un des principaux navigateurs du marché. Concurrent de Internet Explorer, Opera et Chrome.

Firefox 153.0.3 pour Windows (32-bit) est l’un des principaux navigateurs du marché. Concurrent de Internet Explorer, Opera et Chrome.

Il propose la navigation par onglets, le blocage des popups, des outils de recherches avancee, une excellente gestion des cookies, des formulaires et des mots de passe. D’autres fonctions peuvent lui etre rajoutes par le biais d’extension.

Son avantage est un code optimisé et plus leger le rendant plus réactif tout en consommant moins de ressource.

Pour rappel, Firefox apporte les changements suivants : une amélioration sensible de la vitesse, le support de nouvelles technologies web, la détection automatique des plugins périmés, l’intégration par défaut de Personas, le système de personnalisation allégé, la possibilité d’afficher des vidéos plein écran pour les formats ouverts de vidéo, et la détection de l’orientation (un accéléromètre un peu comme sur l’iPhone).