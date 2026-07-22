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Télécharger Firefox 153.0.3 pour Windows (32-bit)

Firefox 153.0.3 pour Windows (32-bit) est l’un des principaux navigateurs du marché. Concurrent de Internet Explorer, Opera et Chrome.

par Sebastien 7

Firefox 153.0.3 pour Windows (32-bit) est l’un des principaux navigateurs du marché. Concurrent de Internet Explorer, Opera et Chrome.

Il propose la navigation par onglets, le blocage des popups, des outils de recherches avancee, une excellente gestion des cookies, des formulaires et des mots de passe. D’autres fonctions peuvent lui etre rajoutes par le biais d’extension.

Son avantage est un code optimisé et plus leger le rendant plus réactif tout en consommant moins de ressource.

Pour rappel, Firefox apporte les changements suivants : une amélioration sensible de la vitesse, le support de nouvelles technologies web, la détection automatique des plugins périmés, l’intégration par défaut de Personas, le système de personnalisation allégé, la possibilité d’afficher des vidéos plein écran pour les formats ouverts de vidéo, et la détection de l’orientation (un accéléromètre un peu comme sur l’iPhone).

Détails

Version : 153.0.3

Langue : français

OS : Windows (toutes versions)

Licence : Freeware

Limitation : Aucune

Taille : 41 Mo

Téléchargé : 120370 fois

Editeur : Mozilla

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7 commentaires
  1. Lorraine

    Je ne sais plus comment télécharger Firefox 3.6.15 pour Windows 7. Depuis que j’ai le nouveau Firefox 6.0, je ne peux plus jouer sur mes jeux sur le site de Pogo. Quand le jeu s’ouvre c’est tout blanc et je ne vois rien. S.V.P. Je veux retourner à l’ancienne version de Mozilla Firefox d’où je n’avais aucun problème avec mes jeux. Je dois maintenant télécharger
    Pogo et jouer sur Internet explorer.

    Répondre
  2. CVL

    Même à la bourre, j’envoie le lien vers la dernière version compatible 3.6.x qui est la 3.6.28. On sait jamais !
    ftp://ftp.mozilla.org/../pub/firefox/releases/3.6.28/win32/fr/Firefox%20Setup%203.6.28.exe

    En revanche, il serait peut-être bon que le webmestre « jette un oeil » de temps en temps aux commentaires ! Notamment ceux qui n’ont jamais de réponse… ;-)

    Répondre
  3. gisePseudo

    depuis que j’ai mozilla firefox 36.0 :je n’ai que des ennuis :il faut dire que je suis novice en informatique !il ne reoonds pas la moitie du temps et me demande de desactiver des applications pour ameliorer les perfomances ?mais lesquelles ??????de plus j’avais installer :slimcleaner +;je l’ai desactive !mais il n’arrete pas de me bloquer ma connexion internet ?je ne sais plus quoi faire !j’ai aussi desinstaller javascript ,il me dit que c’est 1 danger de l’avoir !il se trouve maintenant qu’il n’autorise que ce qu’il veut !pouvez-vous m’aider svp appel au secours merci amities Message

    Répondre
  4. ismael diallo

    je réussit a telecha

    Répondre
  5. ben ji

    je suis fiert

    Répondre
  6. Aziz

    Azert

    Répondre
  7. VCCC

    pas mal

    Répondre
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