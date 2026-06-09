Bon Plan : la Nintendo Switch 2 voit son prix chuter à 399€

La console Nintendo Switch 2 est proposée actuellement à 419€ sur la boutique en ligne Amazon mais son tarif chute à 399,99€ losqu’elle est ajoutée au panier.

La firme Nintendo a annoncé le mois dernier que le prix de vente de la Nintendo Switch 2 allait être revu à la hausse à partir du 1er septembre 2026, passant de 469,99€ à 499,99€ (prix public). L’augmentation est liée aux « tensions économiques mondiales » explique le constructeur et au coût des composants qui ne cessent de grimper en flèche depuis plusieurs mois.

En attendant que cette future hausse de prix soit appliquée en septembre prochain, le site Amazon.fr frappe fort aujourd’hui et casse littéralement le prix de la Nintendo Switch 2.

La console est proposée actuellement à 419€ sur la boutique en ligne Amazon mais comme vous pouvez le voir ci-dessous son tarif chute à 399,99€ losqu’elle est ajoutée au panier grâce à une remise de 19,01€ mentionnée sur la fiche du produit.