Bon Plan : la Nintendo Switch 2 voit son prix chuter à 399€

La console Nintendo Switch 2 est proposée actuellement à 419€ sur la boutique en ligne Amazon mais son tarif chute à 399,99€ losqu’elle est ajoutée au panier.

Bons Plans
par Sebastien 0

La firme Nintendo a annoncé le mois dernier que le prix de vente de la Nintendo Switch 2 allait être revu à la hausse à partir du 1er septembre 2026, passant de 469,99€ à 499,99€ (prix public). L’augmentation est liée aux « tensions économiques mondiales » explique le constructeur et au coût des composants qui ne cessent de grimper en flèche depuis plusieurs mois.

Attention : le prix de la Nintendo Switch 2 va bientôt augmenter

En attendant que cette future hausse de prix soit appliquée en septembre prochain, le site Amazon.fr frappe fort aujourd’hui et casse littéralement le prix de la Nintendo Switch 2.

La console est proposée actuellement à 419€ sur la boutique en ligne Amazon mais comme vous pouvez le voir ci-dessous son tarif chute à 399,99€ losqu’elle est ajoutée au panier grâce à une remise de 19,01€ mentionnée sur la fiche du produit.

 

Bon Plan : la Nintendo Switch 2 voit son prix chuter à 399€

 

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Sebastien 20672 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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