Voilà une bien mauvaise nouvelle pour les joueurs qui espéraient peut-être une baisse de prix de la Nintendo Switch 2 d’ici quelques mois…

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour les joueurs qui espéraient peut-être une baisse de prix de la Nintendo Switch 2 d’ici quelques mois… C’est même la douche froide pour eux puisque, plutôt qu’une baisse de tarif, Nintendo vient d’annoncer que son prix de vente serait revu à la hausse dès septembre 2026.

Cette annonce confirme les rumeurs qui couraient depuis un certain temps, plusieurs cabinets d’étude prédisaient en effet une telle hausse depuis le début de l’année.

Le firme explique dans son communiqué que cette augmentation de prix est liée aux « tensions économiques mondiales ». Comprenez par là que le prix des composants a augmenté ces derniers mois et que Nintendo va désormais répercuter cette hausse sur le prix de vente final de la machine.

Par conséquent : dès le 1er septembre 2026, la Nintendo Switch 2 coûtera 499,99€ en Europe (au lieu de 469,99€). Elle coûtera 499,99$ aux Etats-Unis (au lieu de 449,99$) et enfin elle sera commercialisée au prix de 679,99$ au Canada (au lieu de 629,99$).

Régions Tarif actuel Tarif au 01/09/2026 Etats-Unis 449.99$ 499.99$ Canada 629.99$ 679.99$ Europe 469.99€ 499.99€

La bonne nouvelle c’est qu’en attendant cette hausse de prix attendue pour le 1er septembre 2026, la Nintendo Switch 2 est toujours disponible actuellement au prix plancher de 419,99€ sur certaines boutiques en ligne. Un tarif bien en deça du tarif officiel préconisé par Nintendo.

Nintendo Switch 2 à 419,99€ sur CDiscount

Nintendo Switch 2 à 419€ sur Amazon.fr

Au Japon, c’est l’ensemble des consoles Nintendo Switch (Switch 1, Switch Oled, Switch Lite et Switch 2) qui vont voir leurs prix augmenter, et ce dès le 25 mai 2026.

– Nintendo Switch 2 : 59.980 yens (au lieu de 49.980 yens)

– Nintendo Switch Oled : 47.780 yens (au lieu de 37.980 yens)

– Nintendo Switch 1 : 43.980 yens (au lieu de 32.978 yens)

– Nintendo Switch Lite : 29.980 yens (au mleu de 21.978 yens)

Par la même occasion, Nintendo annonce que l’abonnement à ses services en ligne va augmenter, lui aussi, au Japon. Le Nintendo Switch Online passera de 2.400 yens à 3.000 yens l’année, tandis que la Nintendo Switch Online + pack d’extension passera de 4.900 yens à 5.900 yens l’année.