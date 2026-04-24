Le jeu Doomblade est offert sur l’Epic Games Store

Pendant une semaine, le jeu Doomblade est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action assez sympa que vous pouvez télécharger sur cette page. Pour information, le jeu est offert jusqu’au 30 avril 2026.

Pendant une semaine, le jeu Doomblade est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action assez sympa que vous pouvez télécharger sur cette page. Pour information, le jeu est offert jusqu’au 30 avril 2026.

Synopsis

Dans les profondeurs de la terre, Gloom Girl découvre DOOMBLADE, une arme consciente et déterminée à s’échapper après des éons d’emprisonnement. Ensemble, « Doom et Gloom » se lancent dans une quête vengeresse pour débloquer ses puissants pouvoirs et anéantir les Seigneurs de l’Effroi une fois pour toutes dans ce jeu d’action Metroidvania en 2D.

Trailer du jeu