Le jeu Doomblade est offert sur l’Epic Games Store

Pendant une semaine, le jeu Doomblade est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action assez sympa que vous pouvez télécharger sur cette page. Pour information, le jeu est offert jusqu’au 30 avril 2026.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0
Promotional art for DOOMBLADE: a dark silhouette with glowing blue eyes, a red haloed headdress, and a glowing red sword, standing above skulls on a crimson battlefield.

Pendant une semaine, le jeu Doomblade est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action assez sympa que vous pouvez télécharger sur cette page. Pour information, le jeu est offert jusqu’au 30 avril 2026.

Synopsis

Dans les profondeurs de la terre, Gloom Girl découvre DOOMBLADE, une arme consciente et déterminée à s’échapper après des éons d’emprisonnement. Ensemble, « Doom et Gloom » se lancent dans une quête vengeresse pour débloquer ses puissants pouvoirs et anéantir les Seigneurs de l’Effroi une fois pour toutes dans ce jeu d’action Metroidvania en 2D.

Trailer du jeu

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Sebastien 20617 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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