En cette période de canicule, voilà quelques jeux proposés gratuitement par Epic Games, histoire de jouer tranquillement au frais chez vous. En effet, les jeux Nova Lands et Tattoo Tycoon sont offerts sur l’Epic Games Store.

En cette période de canicule, voilà quelques jeux proposés gratuitement par Epic Games, histoire de jouer tranquillement au frais chez vous. En effet, les jeux Nova Lands et Tattoo Tycoon sont offerts sur l’Epic Games Store jusqu’au jeudi 16 juillet 2026. Vous pouvez télécharger le premier ici et le second là.

Nova Lands

Nova Lands est un jeu mêlant construction d’usines, exploration et gestion d’îles. Explorez, combattez et automatisez votre industrie. La planète sur laquelle vous vous trouvez regorge de mystères, de créatures, d’habitants et d’activités. Bienvenue dans votre nouveau foyer parmi les étoiles !

Tattoo Tycoon

Deviens une star des tatouages et gère ton propre salon. Trouve les dessins parfaits pour tes clients excentriques et transforme leurs idées en œuvres d’art. Fais prospérer ton petit salon intimiste en un empire florissant dans les différents quartiers de Port-Alencre.