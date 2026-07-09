Dernier tour de karting pour Mario Kart Tour qui fermera ses portes à la rentrée

Disponible officiellement depuis le 25 septembre 2019, le jeu Mario Kart Tour s’apprête à tirer sa révérence après 7 années de courses effrénées. Nintendo vient en effet d’annoncer que le jeu mobile, disponible sur les plateformes iOS et Android, serait mis hors course à partir du 30 septembre 2026.

Les achats IN-APP sont d’ores et déjà désactivés. Les serveurs du jeu, nécessaires au fonctionnement de cette application mobile seront, eux, coupés dès le 30 septembre prochain. Cela signifie qu’il ne sera plus possible de jouer en ligne ni hors ligne à Mario Kart Tour dès la fin du mois de septembre.