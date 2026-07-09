Dernier tour de karting pour Mario Kart Tour qui fermera ses portes à la rentrée

Disponible officiellement depuis le 25 septembre 2019, le jeu Mario Kart Tour s’apprête à tirer sa révérence après 7 années de courses effrénées.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Disponible officiellement depuis le 25 septembre 2019, le jeu Mario Kart Tour s’apprête à tirer sa révérence après 7 années de courses effrénées. Nintendo vient en effet d’annoncer que le jeu mobile, disponible sur les plateformes iOS et Android, serait mis hors course à partir du 30 septembre 2026.

Les achats IN-APP sont d’ores et déjà désactivés. Les serveurs du jeu, nécessaires  au fonctionnement de cette application mobile seront, eux, coupés dès le 30 septembre prochain. Cela signifie qu’il ne sera plus possible de jouer en ligne ni hors ligne à Mario Kart Tour dès la fin du mois de septembre.

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Sebastien 20707 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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