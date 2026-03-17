Nintendo fait le plein de nouveautés avec le firmware 22.0

Nintendo propose une nouvelle mise à jour de firmware à destination des consoles Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2 : le firmware 22.0.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Nintendo propose une nouvelle mise à jour de firmware à destination des consoles Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2.  Le firmware 22.0 est daté du 16 mars 2026. Il apporte une grande liste de changements comme on peut le voir ci-dessous.

Quoi de neuf pour le firmware 22.0 ?

  • Texte et animations à l’écran modifiés lors du chargement d’une carte de jeu virtuelle dans le menu HOME.
  • Possibilité d’enregistrer des notes sur vos amis dans votre liste d’amis. Le contenu des notes n’est pas visible par vos amis.
    • Possibilité de consulter et de modifier ces notes depuis l’application Nintendo Switch. L’application doit être en version 3.3.0 ou supérieure pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Fonctionnalités ajoutées pour GameChat :
    • Possibilité d’inviter des amis dans les salons GameChat auxquels vous participez. Certains amis ne peuvent pas être invités, notamment les comptes supervisés.
    • Les amis qui n’ont pas terminé la configuration initiale de GameChat peuvent désormais être invités. Certains amis ne peuvent pas être invités, notamment les comptes supervisés ou ceux qui n’ont jamais utilisé de Nintendo Switch 2.
      • L’effet de cette modification peut prendre un certain temps après la mise à jour de votre console vers la version 22.0.0.
    • Amélioration de la qualité de l’écran de jeu partagé dans GameChat lorsqu’il est agrandi.
  • Ajout de la possibilité de rembobiner/avancer de 10 secondes avec les boutons ZL et ZR lors du visionnage d’une vidéo plein écran dans les Actualités ou le Nintendo eShop.
  • Ajout de l’option permettant d’ajouter les données suivantes aux « Téléchargements automatiques » depuis l’Album.
  • Ajout du portugais (Portugal) et du russe aux langues « Voix GameChat ⇔ Synthèse vocale » dans Accessibilité.
  • La synthèse vocale, dans Accessibilité, peut désormais lire le texte dans l’Album et lors de la première configuration.
  • Ajout de la possibilité de visualiser la répartition de la capacité de stockage par type de données pour la mémoire système et la carte microSD Express. Ajout de la possibilité d’effectuer un test audio lorsque l’option « PCM linéaire 5.1 Surround » est sélectionnée pour le son du téléviseur dans les paramètres audio.
  • La région « Hong Kong/Taïwan/Corée du Sud » a été remplacée par « Hong Kong/Taïwan/Corée du Sud/Asie du Sud-Est » dans les paramètres de l’appareil.
  • Ajout de l’option « Optimisation du mode portable » à la gestion des logiciels Nintendo Switch dans les paramètres système.
    • L’optimisation du mode portable permet aux logiciels Switch compatibles de s’exécuter comme en mode téléviseur, ce qui peut affecter certaines fonctionnalités. Veuillez consulter la description sur l’appareil pour plus de détails.
  • Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées au mode Avion :
    • Lorsque le mode Avion est activé, les préférences Bluetooth, Wi-Fi ou NFC précédemment définies sont enregistrées et appliquées.
    • Ajout de la possibilité d’activer ou de désactiver individuellement le Bluetooth, le Wi-Fi ou le NFC en mode Avion depuis les paramètres rapides.
  • Ajout de la possibilité de recevoir une notification dans l’application Contrôle parental Nintendo Switch pour appareils mobiles lorsque le code PIN du contrôle parental est saisi correctement sur la console. Vous pouvez également configurer cette fonctionnalité pour recevoir une notification push sur votre appareil intelligent.
    • L’application doit être en version 2.4.0 ou supérieure pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Améliorations générales de la stabilité du système pour une meilleure expérience utilisateur.

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Sebastien 20562 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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