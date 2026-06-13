Le jeu Warhammer 40,000 : Speed Freeks est offert sur l’Epic Games Store. La célèbre plateforme de jeux est particulièrement généreuse aujourd’hui avec ce titre qui est plutôt bon et plutôt récent.

Le jeu Warhammer 40,000 : Speed Freeks est offert sur l’Epic Games Store. La célèbre plateforme de jeux est particulièrement généreuse aujourd’hui avec ce titre qui est plutôt bon et plutôt récent.

Sorti le 12/06/2025 il a tout juste deux ans. Et la bonne nouvelle c’est que pendant une semaine, c’est à dire jusqu’au 18 juin 2026, vous pouvez le télécharger ou l’ajouter gratuitement à votre ludothèque. Habituellement il coûte 17,99€ mais pendant une semaine vous pouvez le récupérer pour pas un rond sur cette page.

Courses de combat explosives dans l’univers brutal de Warhammer 40,000 ! Pilotez des véhicules féroces équipés d’armes et de capacités surpuissantes dans une bataille à mort sans merci. Speed ​​Freeks propose une vision inédite et ork du combat de véhicules. WAAAGH !

Prenez part à des combats sur roues déjantés dans l’univers de Warhammer 40,000 ! Pilotez buggys, chars et hélicos personnalisables, et utilisez leur arsenal explosif en démontrant votre maîtrise des techniques de pilotage. Débloquez de l’équipement, personnalisez vos véhicules et servez-vous du Workshop pour créer et partager vos propres cartes afin d’y jouer avec la communauté !