Aliexpress lance sa période de promos d’été avec des remises pouvant aller jusqu’à 80% sur une large sélection de produits

Aliexpress : les promos d’été 2026 et les codes promos à ne pas manquer

Aliexpress lance sa période de promos d’été avec des remises pouvant aller jusqu’à 80% sur une large sélection de produits. Cette opération commerciale est l’un des temps forts de la plateforme, avec des offres qui concernent aussi bien la mode, la maison, les loisirs, les accessoires que les produits high-tech.

Des remises sur de nombreuses catégories de produits

Les promos d’été d’Aliexpress visent surtout les acheteurs qui veulent profiter de prix plus bas avant ou pendant les vacances. La sélection mise en avant couvre des univers très variés, avec des réductions sur des articles du quotidien, des produits pour l’été et des objets plus techniques et informatique (composants informatiques, stockage, mini pc, tablette, smartphone, etc..)

Aliexpress met aussi en avant ses Promos d’été sur son site, avec un discours centré sur les économies importantesque l’on peut réaliser durant cette période

Quand a lieu l’événement ?

Les Promos d’été d’Aliexpress se déroulent du 1er juin 2026 au 10 juin 2026 à minuit. Mais attention les codes promos sont à durée limitée, une fois que certains codes auront expirés il ne sera plus possible de les utiliser.

Une avalanche de codes promos

Pour maximiser les économies, le plus efficace est de combiner les remises affichées sur les produits avec un code promo adapté à votre panier. Et ça tombe bien puisqu’Aliexpress est particulièrement généreux en coupon de réduction cette année. En effet, pas moins de huit codes sont disponibles afin de permettre aux consommateurs de réaliser de bonnes affaires.

Voilà la liste des codes disponibles :

3€ de remise dès 15€ d’achats sur Aliexpress avec le code FR6SS03 ou SS6FR03

ou 6€ dès 39€ d’achats sur Aliexpress avec le code FR6SS06 ou SS6FR06

ou 11€ dès 79€ d’achats sur Aliexpress avec le code FR6SS11 ou SS6FR11

ou 20€ dès 139€ d’achats sur Aliexpress avec le code FR6SS20 ou SS6FR20

ou 30€ dès 209€ d’achats sur Aliexpress avec le code FR6SS30 ou SS6FR30

ou 50€ dès 349€ d’achats sur Aliexpress avec le code FR6SS50 ou SS6FR50

ou 65€ dès 459€ d’achats sur Aliexpress avec le code FR6SS65 ou SS6FR65

ou 110€ dès 650€ d’achats sur Aliexpress avec le code FR6SS110 ou SS6FR110

Réglez avec Paypal et réduisez encore la note

En payant votre commande avec PayPal vous pouvez faire des économies supplémentaires. En effet, Aliexpress vous offre 20€ de remise supplémentaire pour les commande d’au moins 199€ d’achats et 33€ sur les commandes d’au moins 299€ réglées via Paypal.

– 20€ de réduction sur les commandes d’au moins 199€ payées avec Paypal

– 33€ de réduction sur les commandes d’au moins 299€ payées avec Paypal