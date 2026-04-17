Le SSD 2,5 pouces Crucial BX500 2 To à 189€ sur GrosBill

La bonne nouvelle c’est qu’aujourd’hui le SSD Crucial BX500 de 2 To est enfin accessible à un prix contenu, du moins sur GrosBill.com qui le propose à 189,99€

Si vous avez besoin d’un SSD 2,5 pouces, le Crucial BX500 2 To est à 189€ sur GrosBill !

Depuis la pénurie de composants mémoire et l’envolée des prix des produits de stockage et de la mémoire vive (merci l’IA !) il devient extrêmement difficile d’acquérir un SSD à un prix raisonnable . Il faut dire que le moindre SSD a vu son prix littéralement doublé en l’espace de quelques mois seulement.

La bonne nouvelle c’est qu’aujourd’hui le SSD Crucial BX500 d’une capacité de 2 To est enfin accessible à un prix plus contenu, du moins sur le site Grosbill.com qui le propose à seulement 189,99€ alors que ce SSD coûte plus de 200€ partout ailleurs.

Les tarifs actuellement du Crucial BX500 2 To :

Crucial BX500 2 To à 189,99€ sur Grosbill

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Pour rappel, le BX500 est un SSD d’entrée de gamme. C’est un modèle au format 2,5 pouces qui tire partie d’une interface SATA III à 6 Gbps. Il est doté d’un contrôleur Silicon Motion SM2258XT et il exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 96 couches d’origine Micron (la maison mère de Crucial).

Du point de vue des performances, le Crucial BX500 proposent des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 540 Mo/s en lecture et jusqu’à 500 Mo/s en écriture. Ce type de SSD peut être une bonne solution pour redonner un coup de jeune à un PC (portable ou fixe) un peu ancien qui n’est pas pourvu de connecteur M.2.