Si vous avez besoin d’un SSD 2,5 pouces, le Crucial BX500 2 To est à 189€ sur GrosBill !

La bonne nouvelle c’est qu’aujourd’hui le SSD Crucial BX500 de 2 To est enfin accessible à un prix contenu, du moins sur GrosBill.com qui le propose à 189,99€

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par Sebastien 0

Depuis la pénurie de composants mémoire et l’envolée des prix des produits de stockage et de la mémoire vive (merci l’IA !) il devient extrêmement difficile d’acquérir un SSD à un prix raisonnable . Il faut dire que le moindre SSD a vu son prix littéralement doublé en l’espace de quelques mois seulement.

Edito : RAM, SSD, HDD, PC : la situation devient de plus en plus critique

La bonne nouvelle c’est qu’aujourd’hui le SSD Crucial BX500 d’une capacité de 2 To est enfin accessible à un prix plus contenu, du moins sur le site Grosbill.com qui le propose à seulement 189,99€ alors que ce SSD coûte plus de 200€ partout ailleurs.

Les tarifs actuellement du Crucial BX500 2 To :

  • Crucial BX500 2 To à 189,99€ sur Grosbill
  • Crucial BX500 2 To à 229,99€ sur Amazon.fr
  • Crucial BX500 2 To à 249,99€ sur CDiscount

Le SSD 2,5 pouces Crucial BX500 2 To à 189€ sur GrosBill

Pour rappel, le BX500 est un SSD d’entrée de gamme. C’est un modèle au format 2,5 pouces  qui tire partie d’une interface SATA III à 6 Gbps. Il est doté d’un contrôleur Silicon Motion SM2258XT et il exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 96 couches d’origine Micron (la maison mère de Crucial).

Du point de vue des performances, le Crucial BX500 proposent des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 540 Mo/s en lecture et jusqu’à 500 Mo/s en écriture. Ce type de SSD peut être une bonne solution pour redonner un coup de jeune à un PC (portable ou fixe) un peu ancien qui n’est pas pourvu de connecteur M.2.

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Sebastien 20611 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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