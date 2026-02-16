Edito : RAM, SSD, HDD, PC : la situation devient critique

La pénurie de mémoire continue de chambouler tout le secteur informatique et high tech. A cause de la très forte demande liée aux besoins de l’IA, les stocks fondent comme neige au soleil et les prix ne cessent de grimper en flèche.

La situation est déjà catastrophique, mais en plus de cela certains fabricants de mémoire vive et de mémoire flash profitent de la situation pour augmenter leur prix ou pour ralentir leur production ce qui au final revient au même : les prix grimpent à vitesse grand V ! Et ce sont les utilisateurs qui trinquent….

Autant le dire tout net : ce début d’année 2026 n’est pas la meilleure période pour acheter de la RAM, un SSD, un disque dur ou même un PC tant les prix sont devenus hallucinants ces derniers mois et ces dernières semaines. Et ça n’est malheureusement pas prêt de s’arranger puisque la situation devrait perdurer jusqu’au moins l’année prochaine. D’après une étude de Trendforce, le prix de la RAM devrait augmenter de 90% et le prix de la NAND Flash devrait croître d’au moins 55% durant les semaines qui viennent…

Des répercussions concrètes…

Comme vous le savez, habituellement durant les soldes je vous dégote de nombreuses offres et je publie régulièrement des promotions et des ventes flash histoire de vous faire profiter de bonnes affaires. Et bien cette fois ci, je ne sais pas si vous l’avez constaté également de votre côté, mais les soldes n’ont pas été bien folichonnes et notre récap des meilleures soldes 2026 n’a eu droit qu’à quelques mises à jour seulement. Il y a eu des petites choses intéressantes, certes, mais ça n’était pas la folie non plus. Personnellement durant ces soldes d’hiver je n’ai rien acheté du tout, alors que j’avais pourtant craqué pour du matériel réseau (switch et cartes 10 Gbps) lors du Prime Day et du Black Friday. Je vous proposerai sûrement un test par la suite…

D’ailleurs même notre guide d’achat des SSD les plus abordables n’est plus mis à jour depuis un petit moment tout simplement car les SSD abordables en ce début d’année 2026 ça n’existe plus ! Les SSD de marque au format 2,5 pouces deviennent une denrée extrêmement rares. Ceux au format M.2 NVMe ont vu leur prix exploser. Selon mes constatations, certaines références ont augmenté de 30 à 50% au cours de ces derniers mois ce qui rend le moindre SSD M.2. NVMe hors de prix. Et ne parlons pas des SSD de grandes capacités qui sont tout simplement devenus inabordables.

Des hausses de prix à foison…

Concernant les PC de bureau et les PC portables, c’est aussi le même schéma qui se dessine avec des augmentations de prix en veux-tu en voilà. Les PC gamers semblent les plus impactés. La faute au prix des composants (processeurs, ram, cartes graphiques) qui sont également en augmentation constante.

Le marché du high tech est devenu fou. Tout augmente. Et même si parfois on a l’impression que ça se stabilise et que ça va bientôt revenir à la normale. Et bien finalement non ! Tout augmente et ça n’est pas prêt de s’arrêter….

Même les mini pc à base de processeur Intel N100/N150 qu’on trouvait à 100/120€ il y a quelques mois se sont pris au minimum 50€ dans les dents, et on les trouve maintenant à un tarif compris entre 150€ et 200€.

Ca n’est décidément pas la meilleure période pour s’équiper en matériel informatique et/ou électronique, tout est plus cher. Beaucoup plus cher ! Même les cartes Raspberry Pi qu’on pouvait acheter pour une bouchée de pain il y a quelques années ont vu leur prix exploser. Le Raspberry Pi 5 1 Go coûte toujours 45$ par contre les capacités supérieures (2, 4, 8, 16 Go) voient leur tarif atteindre des sommets avec respectivement 65$, 85$, 125$ et 205$.

Concernant les disques durs, on suit la même trajectoire inflationniste et de pénurie. Nos confrères de Wccftech révèlent par exemple que le fabricant Western Digital réserve désormais le plus gros de son stock aux serveurs et à l’IA. Ce n’est pas spécialement une surprise en soi puisque ce marché engloutit tout sur son passage depuis des mois. Mais des chiffres valent mieux qu’un long discours pour vous montrer la démesure que prend l’IA : 89% du chiffre d’affaire de Western Digital provient de l’IA et du cloud, les simples consommateurs que nous sommes ne représentent actuellement que 5% de son chiffre d’affaire.

Et donc…

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que tous les fabricants de matériel et de mémoire (y compris WD) préfèrent chouchouter leurs gros clients qui leur rapportent beaucoup d’argent en achetant par palettes entières plutôt que des consommateurs finaux qui achètent juste un produit.

Force est de constater que depuis l’émergence de l’IA, le marché « grand public » est devenu ae dernière roue du carrosse de nombreux fabricants. Ce marché ne les intéresse pas. Il ne leur rapporte pas assez d’argent. D’où des pénuries régulières sur ce segment et des hausses de prix liées à la demande et au faible stock disponible.

Par conséquent il est urgent de se montrer patient et d’attendre un retour à la normale. Si vous aviez prévu de changer de PC attendez un peu. Si vous aviez prévu d’acheter un SSD, un disque dur ou de la RAM attendez aussi que le marché se stabilise. Ca prendra certes du temps, mais ça vous fera économiser de l’argent. Car actuellement tout est cher et ça devrait malheureusement perdurer encore quelques mois… Evidemment si c’est un besoin urgent vous n’aurez pas d’autre choix que d’acheter maintenant, mais ça sera forcément au prix fort.