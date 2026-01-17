Le prix des disques durs a augmenté de 46% ces derniers mois

La pénurie de mémoire impacte le marché de la mémoire flash et de la mémoire vive. Mais pas seulement… En effet, ça bouleverse tout le secteur.

Disques durs
par Sebastien 0

La pénurie de mémoire impacte le marché de la mémoire flash et de la mémoire vive. Mais pas seulement… En effet, ça bouleverse aussi tout le secteur informatique et high tech, et cela a une incidence néfaste sur le prix des PC de bureau, des PC portables , des SSD et de nombreux autres composants informatique qui voient leurs tarifs montés en flèche.

Et malheureusement, les disques durs ne sont pas épargnés non plus si l’on en croit une étude réalisée par le média allemand ComputerBase. Ce dernier révèle que le prix des disques durs a augmenté en moyenne de 46% depuis la mi septembre.

D’après ComputerBase, au cours des quatre derniers mois le prix des disques durs a augmenté de 23% à 66% suivant les modèles. Par exemple,  Le disque dur Seagate IronWolf Pro 16 To affiche la plus faible hausse (+23 %), tandis que le modèle Toshiba MG10F AFA 22 To a vu son prix grimper de 66,13%.

Le suivi des prix proposé par ComputerBase a pour vu d’analyser la fluctuation des tarifs de douze modèles de disques durs les plus populaires. 

Voilà un tableau récapitulatif :

Le prix des disques durs a augmenté de 46% ces derniers mois

Il est intéressant de noter que les disques durs ne contiennent presque pas de silicium pour le stockage. Leurs importantes hausses de prix semblent donc plutôt dues à un problème d’approvisionnement sans lien avec l’industrie des semi-conducteurs.

En effet, hormis les contrôleurs qui utilisent du silicium, les plateaux des disques durs sont fabriqués à partir de matériaux qui ne sont actuellement pas en pénurie. C’est donc la forte demande en stockage notamment de la part des datacenters et de l’IA qui maintient leurs prix élevés.

Source TechPowerUp

Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

