Un disque dur de 40 To et 12 plateaux chez Toshiba

Toshiba vient d’annoncer une jolie prouesse. La firme est en effet la première au monde à être parvenue à empiler 12 plateaux dans un même disque dur au format 3,5 pouces. Jusque là Toshiba proposait 10 plateaux maximum dans ses derniers disques durs.

Le passage à 12 plateaux a été rendu possible par le développement de nouveaux composants dédiés et le remplacement du substrat en aluminium actuel par un substrat en verre. Ce dernier offre, d’après Toshiba, une plus grande durabilité et des conceptions plus fines.

Pour mettre au point un tel dispositif de stockage, Toshiba s’est appuyé sur la technologie MAMR (enregistrement magnétique par micro ondes). Grâce à ses avancées, Toshiba devrait pouvoir commercialiser des disques durs offrant une capacité de stockage 40 To en 2027.

Cela permettra au constructeur de répondre à la demande sans cesse croissante en stockage. Il faut dire que la popularité des services de streaming et la croissance exponentielle de l’IA générative nécessite d’accroître les capacités de stockage.

A noter que Toshiba étudie également la possibilité d’utiliser la technologie HAMR (enregistrement magnétique assisté par la chaleur) afin d’augmenter encore plus la capacité de stockage tout en réduisant les coûts.

Pour information, c’est la technologie HAMR qui est utilisée chez Seagate pour atteindre de grandes capacités de stockage. On a d’ailleurs testé récemment le Seagate IronWolf Pro de 30 To dans cet article.

Toshiba présentera officiellement sa technologie d’empilage de 12 plateaux lors de l’IDEMA le 17 octobre 2025 à Kawasaki, au Japon.