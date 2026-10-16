MemTest86+ 9.00 est un programme totalement indépendant basé sur MemTest86 qui permet de tester les barrettes de mémoire vive afin d’en connaître les performances.

MemTest86+ 9.00 est un programme totalement indépendant basé sur MemTest86 qui permet de tester les barrettes de mémoire vive afin d’en connaître les performances. Il permet également de les passer en revue afin de savoir si par hasard l’une d’entre elles ne serait pas défectueuse.

Bref… un petit programme fort utile pour ne pas dire indispensable aux amateurs d’overclocking et/ou aux dépanneurs informatiques, puisqu’ils pourront ainsi vérifier rapidement si telle ou telle barrette est (ou non) défectueuse.

Quoi de neuf pour MemTest86+ 9.00 ?

Support de l’architecture AArch64 (ARM64)

Enregistrement du rapport sur un périphérique USB

Refonte de la suite de tests pour une meilleure efficacité

Ajout de tests SIMD (SSE2/AVX2/NEON/LASX)

Ajout d’un nouveau test de contrainte du bus (Bus Stress Test)

Ajout d’un nouveau test « RowHammer »

Amélioration du test de dégradation des bits (Bit Fade Test)

Test de détection de données SPD corrompues

Automatisation améliorée (via liaison série)

Informations plus détaillées sur la mémoire vive (RAM)

Détection de plus de 100 nouvelles marques de DRAM

Support de nouvelles plateformes (Wildcat Lake)

Nombreuses corrections de bugs

Changelog MemTest86+ 8.00