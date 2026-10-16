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Télécharger MemTest86+ 9.00

MemTest86+ 9.00 est un programme totalement indépendant basé sur MemTest86 qui permet de tester les barrettes de mémoire vive afin d’en connaître les performances.

par Sebastien 0

MemTest86+ 9.00 est un programme totalement indépendant basé sur MemTest86 qui permet de tester les barrettes de mémoire vive afin d’en connaître les performances. Il permet également de les passer en revue afin de savoir si par hasard l’une d’entre elles ne serait pas défectueuse.

Bref… un petit programme fort utile pour ne pas dire indispensable aux amateurs d’overclocking et/ou aux dépanneurs informatiques, puisqu’ils pourront ainsi vérifier rapidement si telle ou telle barrette est (ou non) défectueuse.

Quoi de neuf pour MemTest86+ 9.00 ?

  • Support de l’architecture AArch64 (ARM64)
  • Enregistrement du rapport sur un périphérique USB
  • Refonte de la suite de tests pour une meilleure efficacité
  • Ajout de tests SIMD (SSE2/AVX2/NEON/LASX)
  • Ajout d’un nouveau test de contrainte du bus (Bus Stress Test)
  • Ajout d’un nouveau test « RowHammer »
  • Amélioration du test de dégradation des bits (Bit Fade Test)
  • Test de détection de données SPD corrompues
  • Automatisation améliorée (via liaison série)
  • Informations plus détaillées sur la mémoire vive (RAM)
  • Détection de plus de 100 nouvelles marques de DRAM
  • Support de nouvelles plateformes (Wildcat Lake)
  • Nombreuses corrections de bugs

Changelog MemTest86+ 8.00

  • Ajout de la prise en charge des derniers processeurs Intel
  • Ajout de la prise en charge des derniers processeurs AMD
  • Détection plus rapide des processeurs multicœurs
  • Ajout du rapport de température pour la DDR5
  • Ajout du mode sombre (optionnel)
  • Correction d’un problème avec le profil XMP 3.0 de la DDR5
  • Meilleure prise en charge et rapport des erreurs de mémoire (BadRAM)
  • Meilleure détection des SPD lors des premières interruptions de courant (ICH)
  • Meilleure prise en charge de la console série VTxxx
  • Améliorations diverses pour l’architecture Loongson
  • Corrections de bogues et optimisations

Détails

Version : 9.00

Langue : anglais

OS : Windows (toutes versions)

Licence : Freeware

Limitation : Aucune

Taille : 517 Ko

Téléchargé : 1471 fois

Editeur : Memtest.org

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