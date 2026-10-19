Jeux gratuits : Agent A et Bad Cheese

En ce moment, les jeux Agent A – Casse-tête d’espions et Bad Cheese sont disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

En ce moment, les jeux Agent A – Casse-tête d’espions et Bad Cheese sont disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store. La célèbre plateforme de jeux offre ces deux titres pendant quelques jours. Le premier est un jeu de type casse-tête alors que le second est un jeu d’aventure – horreur.

Vous pouvez les télécharger respectivement ici et . Ils sont offerts jusqu’au 22 octobre 2026.

Agent A – Casse-tête d’espions

Vous incarnez l’Agent A, votre mission (si vous l’acceptez) est d’infiltrer la base secrète de Ruby La Rouge pour appréhender ou neutraliser la cible.

Découvrez un monde sophistiqué inspiré des années 60 et bourré de trucs rétrofuturistes, d’objets cachés, de gadgets et de casse-tête logiques. Mais attention… Ruby La Rouge est une espionne qui ne doit pas être pris à la légère ! Explorez un labyrinthe de casse-tête déroutants dans ce jeu décalé du chat et de la souris. Reste à savoir si vous jouez le chat… ou la souris !

Bad Cheese

Bad Cheese est un jeu d’horreur psychologique inspiré par le charme inquiétant des dessins animés des années 1920. Glissez-vous dans la peau d’une petite souris qui passe le week-end à la maison avec un père instable, pendant que maman est absente. Tenez-vous bien et faites en sorte que papa reste content…

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Sebastien 20824 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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