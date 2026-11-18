Pendant une courte période, le jeu Contractor: The Clean Up Part II est offert sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page jusqu’au 2 décembre 2026.

Pendant une courte période, le jeu Contractor: The Clean Up Part II est offert sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur cette page jusqu’au 2 décembre 2026.

Prenez les commandes d’un puissant engin de chargement et nettoyez des chantiers jonchés de gravats, de béton brisé et de débris. Ramassez, transportez et nettoyez les moindres recoins pour rétablir l’ordre et mener à bien des missions de déblaiement exigeantes.

Tout ce qui subsiste après une démolition n’est pas forcément synonyme de chaos. Sous les blocs de béton éparpillés, les débris de chantier, les murs effondrés et les amas de gravats, se cache l’opportunité d’un nouveau départ. Dans *Contractor: The Clean Up Part II*, les joueurs découvrent bien plus qu’une simple mission de nettoyage. Prenez les commandes d’engins de chantier puissants, réhabilitez des sites abandonnés et savourez le plaisir de transformer le désordre en un espace parfaitement ordonné.