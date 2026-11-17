A l’approche de la sortie de GTA 6, le tracker de ventes de Sensor Tower s’affole et affiche des chiffres qui donnent le tournis.

A l’approche de la sortie de GTA 6, le tracker de ventes de Sensor Tower s’affole et affiche des chiffres qui donnent le tournis. En effet, selon ses analyses le nombre de précommandes de GTA 6 avoisinerait aujourd’hui les 16 millions d’exemplaires.

Plus précisément ce serait 15,88 millions de GTA 6 qui auraient été achetés par les gamers. Cela correspond pour Rockstar Games à un chiffre d’affaires de 1,54 milliards de dollars.

Sur les 15,88 millions de GTA 6 précommandés, les joueurs auraient apparemment privilégiés la PS5 puisque la version Playstation 5 représente à elle seule 75% des ventes tandis que les Xbox Series S et X ne représentent que 25% des précommandes.

GTA VI sera disponible sur PS5 et Xbox Series S/X le 19 novembre 2026. A noter qu’il sera tout de même possible d’y jouer dès demain midi sur Xbox Series S et Xbox Series X via cette astuce publiée hier.