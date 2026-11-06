Deux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. La plateforme propose en effet aux joueurs de télécharger gratuitement ici et là les jeux Flotsam et Idle Champions of the Forgotten Realms jusqu’au 12 novembre 2026.

Les jeux Flotsam et Idle Champions of the Forgotten Realms sont offerts pendant une semaine

Deux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. La plateforme propose en effet aux joueurs de télécharger gratuitement ici et là les jeux Flotsam et Idle Champions of the Forgotten Realms jusqu’au 12 novembre 2026.

Flotsam

Survivez, naviguez et secourez des gens dans ce jeu de construction de ville haut en couleur. Menez vos naufragés sur une immense mer de déchets pour découvrir des ruines immergées, des usines rouillées et des histoires du vieux monde.

Idle Champions of the Forgotten Realms

Idle Champions of the Forgotten Realms est un jeu Dungeons & Dragons de gestion stratégique réunissant dans une grande aventure divers personnages de tout le multivers D&D.