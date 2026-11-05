Le mini PC SOYO M5 est équipé d’un processeur quatre coeur / quatre threads AMD Ryzen 4300U cadencé à 3,7 GHz et il embarque une puce graphique Radeon Graphics intégrée.

Bon Plan : un mini pc à base de Ryzen 4300U à seulement 158€

Durant les promotions du Singles Day, il est possible de se procurer sur Aliexpress le mini PC SOYO M5 à prix très intéressant. La machine coûte normalement 182,45€ mais grâce au code promo 11FR24 ou FRD1124 (aperçu dans ce bon plan) son prix de vente chute à 158,45€ seulement.

Le mini PC SOYO M5 est équipé d’un processeur quatre coeur / quatre threads AMD Ryzen 4300U cadencé à 3,7 GHz et il embarque une puce graphique Radeon Graphics intégrée dont la fréquence de fonctionnement atteint 1400 MHz.

La machine dispose de 16 Go de mémoire LPDDR4. Le stockage est confié à un SSD M.2. SATA offrant une capacité de 512 Go sur lequel est installé Windows 11 Pro. A noter qu’un slot M.2. NVMe PCIe 4.0 est également disponible pour ajouter un second SSD.

Plutôt compact, le SOYO M5 se présente sous la forme d’un boîtier qui mesure 128 mm de large sur 128 mm de long et 47,6 mm d’épaisseur.

Le SOYO M5 est une machine bureautique plutôt sympa qui pourra également servir pour une utilisation multimédia. Elle sera par exemple amplement suffisante pour regarder des vidéos sur Youtube ou sur vos sites de streaming préfés (tels que Netflix, Prime Video, Disney+, etc..).

Si vous aimez le rétrogaming, ça peut aussi une bonne alternative aux coûteux Raspberry Pi dont les prix atteignent des sommets depuis quelques mois. On avait fait l’expérience il y a quelques temps avec un autre mini PC à base processeur Intel N100 et c’était déjà très satisfaisant. Avec le SOYO M5 et son processeur Ryzen 4300U nettement plus puissant, nul doute que l’émulation devrait être encore plus large et plus intéressante.

Le mini pc dispose de trois sorties vidéos (HDMI 2.0, DisPlayPort 1.4 et USB C) ce qui permet de diffuser sur plusieurs écrans à la fois. Pratique donc pour afficher des films et séries TV sur un téléviseur.

Mis à part ça, la connectique du SOYO M5 se compose de quatre ports USB 3.0, un port RJ45 Gigabit, deux ports USB 2.0 et une prise jack. Les connexions sans fil Wi-Fi et Bluetooth 4.2 sont aussi de la partie.

Mini PC SOYO M5 à 158,45€ sur Aliexpress avec le code promo 11FR24 ou FRD1124

La livraison est gratuite et s’effectue depuis un entrepôt français. Aucun frais de livraison ni taxe d’importation n’est donc à prévoir.