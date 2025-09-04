Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Les NAS UGREEN sont des appareils de milieu de gamme voire haut de gamme pour cetrains d’entre eux. Ils offrent aussi l’avantage d’être bien équipés.

Bons Plans
par Sebastien
0

Les NAS UGREEN sont des appareils de milieu de gamme voire haut de gamme pour cetrains d’entre eux. Ils offrent aussi l’avantage d’être bien équipés et d’être plutôt bien garnis au niveau leur équipement (de 2 à 8 baies de stockage, des emplacements M.2. NVMe, des ports RJ45 à 2,5 Gbps voire 10 Gbps, de 8 à 16 Go de RAM, etc..).

La bonne nouvelle c’est qu’à l’occasion d’une vente flash, plusieurs NAS UGREEN sont en promotion sur Amazon.fr. Sont concernés les modèles suivants : DXP2800, DXP4800, DXP4800 Plus, DXP6800 Pro., DXP8800 Plus et DXP480T Plus.

  • NAS UGREEN DXP2800 (2 baies) à 282,14€ sur Amazon.fr avec le code UGREENNAS (au lieu de 349,99€ habituellement)

NAS UGREEN

NAS UGREEN

  • NAS UGREEN DXP4800 Plus (4 baies) à 566,99€ sur Amazon.fr avec le code UGREENNAS1 (au lieu de 699,99€ habituellement)

NAS UGREEN

NAS UGREEN

NAS UGREEN

NAS UGREEN

Les caractéristiques techniques complètes des différents modèles sont consultables dans cet article ou directement ici sur le site du fabricant.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Guide pratique : Comment ajouter un port USB 3.2 Gen2x2 rapide à son…

Derniers téléchargements

Opera One 121.0.5600.50

Sebastien

Google Chrome 140.0.7339.81

Audacity 3.7.5

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Sebastien

Bon Plan : un forfait 5G avec 120 Go de Data à seulement 11,99€ chez…

Bon Plan : CDiscount vous offre 25€ de réduction aujourd’hui

Bon Plan : pour la rentrée Aliexpress propose une flopée de codes…

Derniers tests

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Guide pratique : Comment ajouter un port USB 3.2 Gen2x2 rapide à son…

Derniers téléchargements

Opera One 121.0.5600.50

Sebastien

Google Chrome 140.0.7339.81

Audacity 3.7.5

WinRAR 7.13 Final en français (64-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Sebastien

Bon Plan : un forfait 5G avec 120 Go de Data à seulement 11,99€ chez…

Bon Plan : CDiscount vous offre 25€ de réduction aujourd’hui

Bon Plan : pour la rentrée Aliexpress propose une flopée de codes…