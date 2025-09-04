Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Les NAS UGREEN sont des appareils de milieu de gamme voire haut de gamme pour cetrains d’entre eux. Ils offrent aussi l’avantage d’être bien équipés.

Les NAS UGREEN sont des appareils de milieu de gamme voire haut de gamme pour cetrains d’entre eux. Ils offrent aussi l’avantage d’être bien équipés et d’être plutôt bien garnis au niveau leur équipement (de 2 à 8 baies de stockage, des emplacements M.2. NVMe, des ports RJ45 à 2,5 Gbps voire 10 Gbps, de 8 à 16 Go de RAM, etc..).

La bonne nouvelle c’est qu’à l’occasion d’une vente flash, plusieurs NAS UGREEN sont en promotion sur Amazon.fr. Sont concernés les modèles suivants : DXP2800, DXP4800, DXP4800 Plus, DXP6800 Pro., DXP8800 Plus et DXP480T Plus.

NAS UGREEN DXP2800 (2 baies) à 282,14€ sur Amazon.fr avec le code UGREENNAS (au lieu de 349,99€ habituellement)

NAS UGREEN DXP4800 (4 baies) à 444,12€ sur Amazon.fr avec le code UGREENNAS (au lieu de 549,99€)

NAS UGREEN DXP4800 Plus (4 baies) à 566,99€ sur Amazon.fr avec le code UGREENNAS1 (au lieu de 699,99€ habituellement)

NAS UGREEN DXP6800 Pro (6 baies) à 1019,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 1177€)

NAS UGREEN DXP8800 Plus (8 baies) à 1349,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 1499,99€)

NAS UGREEN DXP480T Plus (4 baies SSD M.2.) à 899,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 999,99€)

Les caractéristiques techniques complètes des différents modèles sont consultables dans cet article ou directement ici sur le site du fabricant.