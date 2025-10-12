Vente flash : l’iPhone 16e ne coûte que 499,99€ ce dimanche !

Ce dimanche 12 octobre, l’iPhone 16e s’affiche à un super tarif puisqu’il coûte moins de 500€ aujourd’hui. Et c’est le meilleur tarif qu’on n’ait jamais vu pour ce terminal.

Ce dimanche 12 octobre, l’iPhone 16e s’affiche à un super tarif puisqu’il coûte moins de 500€ aujourd’hui. Et c’est le meilleur tarif qu’on n’ait jamais vu pour ce terminal.

Pour rappel, l’iPhone 16e est une version « low cost » de l’iPhone 16. Un poil moins puissant que l’iPhone 16, il est aussi beaucoup plus abordable. C’est un bon smarphone pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un iPhone sans forcément avoir à dépenser une fortune ou vendre un rein pour un iPhone dernier cri comme l’iPhone 17 qui coûte au minimum 976€ et dont les tarifs peuvent même atteindre 2.479€ dans sa version la plus premium.

L’iPhone 16e est le digne successeur des iPhone SE qu’Apple a lancé ces dernières années afin de concurrencer les smartphone Android d’entrée de gamme. Ce modèle estampillé « e » se veut plus abordable que les autres iPhone. D’ailleurs, il se dit que le « e » signifie « économique » bien que ça n’est pas été confirmé par Apple.

D’un point de vue technique, l’iPhone 16e est équipé d’une puce A18 doté de 6 coeurs CPU, 4 coeurs GPU et 16 coeurs Neural Engine. L’appareil dispose de 8 Go de RAM ce qui lui permet d’être compatible avec les fonctions Apple Intelligence. Son écran écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces supporte une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp.

La firme de Cupertino propose sur cette page un tableau comparatif opposant les caractéristiques des iPhone 16e, iPhone 16 et iPhone 17. On peut y découvrir que l’iPhone 16e coûte au minimum 719€ sur le site d’Apple. A noter qu’il est trouvable à 629€ sur Amazon.fr mais je vous ai dégoté un tarif encore plus itnéressant !

En effet, en passant par le site Rakuten il est possible de trouver l’iPhone 16e au tarif de 519,99€ en version 128 Go. Et ce tarif peut même être réduit de 20€ en mentionnant le code promo CLUBR20 qui donne droit à 20€ de remise. Soit un prix final de 499,99€ sur Rakuten pour un iPhone 16e de 128 Go. A noter que deux coloris sont disponibles : noir ou blanc. Et il est même possible d’opter pour une capacité de stockage plus importante si vous le souhaitez.

L’iPhone 16e est vendu sur Rakuten par un vendeur tiers qui porte le nom de OnePro. C’est un vendeur qui a bonne réputation. Il est noté 4,8 sur 5 et il a plus de 1.000 ventes à son actif.

iPhone 16e 128 Go

iPhone 16e 128 Go noir à 499,99€ sur Rakuten avec le code CLUBR20

iPhone 16e 128 Go blanc à 499,99€ sur Rakuten avec le code CLUBR20

iPhone 16e 256 Go

La version 256 Go de l’iPhone 16e passe quant à elle de 679€ à 659€.