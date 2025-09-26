Apple AirPods Pro 2 chute à 184€ durant les French Days

Alors qu’Apple vient de lancer les AirPods Pro 3 au prix de 249€, la génération précédente voit son prix dégringoler à l’occasion des French Days.

Alors qu’Apple vient de lancer les AirPods Pro 3 au prix de 249€, la génération précédente voit son prix dégringoler à l’occasion des French Days. En effet, les AirPods Pro 2 sont disponibles en ligne au prix de 199€ mais ce tarif peut encore être réduit grâce à l’utilisation de codes promos, ce qui nous donne un prix final de 189€ sur Amazon et même 184€ sur CDiscount.

Les AirPods Pro 2 sont des écouteurs sans fl de type intra-auriculaire qui sont sortis en 2022. Ils profitent d’une réduction de bruit active et d’un mode transparence très efficace. Petits et compacts, ils peuvent être transportés facilement lors de déplacements et de voyage.

Leur principal avantage se situe au niveau de leur excellente qualité sonore qui n’a rien à envie aux écouteurs les plus haut de gamme. Sans oublier leur autonomie qui atteint 8 heures d’écoute et jusqu’à 30 heures grâce au boîtier de recharge.

Apple AirPods Pro 2 à 189€ sur Amazon.fr (au lieu de 199€) avec le code promo AMZ10

Apple AirPods Pro 2 à 184€ sur CDiscount (au lieu de 199€) avec le code promo COCORICO15

