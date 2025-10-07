Prime Day Amazon brade le prix des micro SDXC SanDisk Ultra

A l’occasion des Jours Flash Prime (ex Prime Day), Amazon brade le prix de nombreux produits. Et parmi ceux qui ont retenu toute notre attention il y a les cartes mémoires SanDisk Ultra qui voient leur prix dégringoler fortement

A l’occasion des Jours Flash Prime (ex Prime Day), Amazon brade le prix de nombreux produits. Et parmi ceux qui ont retenu toute notre attention il y a les cartes mémoires SanDisk Ultra qui voient leur prix dégringoler fortement durant cet événément. Les cartes de 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 1,5 To sont à prix cassés sur Amazon.fr du 7 au 8 octobre 2025.

Pour information, les micro SDXC SanDisk Ultra sont des cartes mémoires de classe 10 qui répondent aux normes U1 et A1 et qui offrent des débits de 150 Mo/s. (sauf le modèle 128 Go qui atteint 140 Mo/s maximum).

Les carte micro SDXC SanDisk Ultra sont utilisables dans de nombreux appareil su marché, que ce soit un smartphone, une tablette, un GPS, un baladeur, une console rétrogaming ou une console de jeux plus récente comme par exemple la Nintendo Switch.

Grâce à leur importante capacité de stockage vous pourrez stocker de nombreuses données, de nombreux fichiers et/ou de nombreux jeux sur la carte. Petit plus : les microSDXC SanDisk ultra sont fournies avec un adaptateur microSD vers SD afin d’être utilisable dans une majorité d’appareils.

Attention : pour profiter des offres du Prime Day il faut obligatoirement être abonné au programme Amazon Prime ou souscrire à une offre de bienvenue (gratuite). A découvrir ici.

