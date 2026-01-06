Préparez-vous, demain ce sont les soldes d’hiver 2026 !

Les soldes d’hiver 2026 débarquent dès demain matin avec, espérons-le, une flopée de promotions sur le matériel informatique et les accessoires tech les plus intéressants.

Les soldes d’hiver 2026 débarquent dès demain matin avec, espérons-le, une flopée de promotions sur le matériel informatique et les accessoires tech les plus intéressants. Généralement, les soldes c’est le moment idéal pour efectuer ses achats, qu’il s’agisse d’un nouveau smartphone, d’un PC portable, d’un écran gaming ou autres… ​Sauf qu’uau fil des années, et avec la multiplication des périodes de promotions (Black Friday, Cyber Week, Singles Day, Cyber Monday, French Days, etc..) les consommateurs ne savent plus où donner de la tête et cela devient de plus en plus diffcile de dégoter la perle rare.

Dates des soldes d’hiver 2026

Les soldes d’hiver 2026 débutent officiellement demain, mercredi 7 janvier 2026, au matin dès 8 heures. Les soldes se déroulent sur plusieurs semaines, avec différentes vagues de remises et de démarques au fil des jours. Elles prendront fin cette année le mardi 3 février 2026, c’est à dire dans quatre semaines. Durant toute cette période, les boutiques en ligne ainsi que les boutiques physiques liquideront leur stock tout en proposant des prix réduits par rapport aux tarifs de référence.​

Des bons plans high tech au quotidien

Tout au long des soldes, la rédaction passera au crible les offres des principaux marchands en ligne et enseignes spécialisées afin de dénicher les meilleures promotions high tech du moment. L’objectif est simple : vous faire gagner du temps et vous éviter les faux bons plans en ne mettant en avant que des réductions réellement intéressantes sur des produits fiables et bien notés.​

Pour cela, on peut évidemment compter sur nos fidèles partenaires : Amazon.fr, CDiscount, Darty, Fnac, Rakuten, RueDuCommerce, Godeal24, Aliexpress, Materiel.net, Cybertek, GrosBill, PC Componentes.fr, Alternate.fr, Xiaomi, et bien d’autres…

Un suivi des meilleures promotions

En plus des bons plans publiés au fil de l’eau, un grand récapitulatif regroupera régulièrement les meilleures offres repérées par la rédaction : PC portables, cartes graphiques, SSD, objets connectés et plus encore. Ce dossier sera mis à jour en continu pour que vous puissiez suivre l’évolution des promotions des soldes d’hiver et saisir les meilleures opportunités avant épuisement des stocks.​

Comment ne rien manquer

Pour ne rater aucun bon plan, il est conseillé de consulter le site dès demain matin, au lancement des soldes, puis régulièrement pendant toute la durée de l’opération. Les premiers jours concentrent souvent les plus grosses remises sur les produits stars, tandis que la fin de période peut réserver de belles surprises sur les derniers stocks lors des ultimes démarques. Comme d’habitude, toutes les offres dégotées durant les soldes seront publiées sur cette page.