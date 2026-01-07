Pour profiter des soldes, Rakuten offre deux codes promos

Pour profiter au mieux des soldes, Rakuten offre deux codes promos

Les soldes sont de retour sur Rakuten ! A cette occasion, plusieurs codes promos sont disponibles pour vous aider à faire vos emplettes.

Bons Plans
par Sebastien
0

Les codes spromos  RAKUTEN10 et RAKUTEN20 permettent respectivement d’obtenir 10€ ou 20€ de réduction sur l’ensemble du site Rakuten dès 69€ ou 159€ d’achats.

Attention : l’ensemble des codes promotionnels est valable uniquement aujourd’hui jusqu’à minuit.

Sebastien 20439 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

