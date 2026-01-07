Pour profiter des soldes, Rakuten offre deux codes promos

Les soldes sont de retour sur Rakuten ! A cette occasion, plusieurs codes promos sont disponibles pour vous aider à faire vos emplettes.

Pour profiter au mieux des soldes, Rakuten offre deux codes promos

Les codes spromos RAKUTEN10 et RAKUTEN20 permettent respectivement d’obtenir 10€ ou 20€ de réduction sur l’ensemble du site Rakuten dès 69€ ou 159€ d’achats.

Attention : l’ensemble des codes promotionnels est valable uniquement aujourd’hui jusqu’à minuit.