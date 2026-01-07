Durant les soldes d’hiver, les NAS du fabricant UGREEN sont à prix réduits sur le site du constructeur ainsi que sur Amazon.

Soldes : les NAS UGREEN sont à prix réduits !

Durant les soldes d’hiver, les NAS du fabricant UGREEN sont à prix réduits sur le site du constructeur ainsi que sur Amazon. L’ensemble des NAS UGREEN voient leur prix dégringoler, que ce soit les NASync DXP ou les NASync DH. La livraison est gratuite.

Comme on l’a déjà vu par le passé, les NAS UGREEN sont plutôt bien équipés. Performants, ils disposent selon les modèles de 2 à 8 baies de stockage, d’emplacements M.2. NVMe, de ports RJ45 à 2,5 Gbps (voire même 10 Gbps) et ils embarquent de 8 à 16 Go de mémoire vive.

UGREEN NASync DXP2800 (2 baies)

Principalement destiné aux particuliers, le DXP2800 est animé par un processeur quad core Intel N100. Il embarque 8 Go de RAM DDR5 (extensible à 16 Go) et propose 2 baies de stockage pour disque SATA. Il prend en charge les configurations RAID et dispose d’un seul port LAN 2,5GbE.

UGREEN DXP2800 à 314,99€ sur Ugreen (au lieu de 344,99€)

à 314,99€ sur Ugreen (au lieu de 344,99€) UGREEN DXP2800 à 319,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 344,99€)

UGREEN NASync DXP4800 (4 baies)

Equipé d’un processeur Intel N100 et de 8 Go de mémoire DR5, le DXP4800 offre 4 baies de stockage. Il dispose de deux ports LAN 2,5GbE.

UGREEN DXP4800 à 467,99€ sur Ugreen (au lieu de 549,99€)

à 467,99€ sur Ugreen (au lieu de 549,99€) UGREEN DXP4800 à 469,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 549,99€)

UGREEN NASync DXP4800 Plus (4 baies)

Plus puissant que le modèle précédent, le DS4800 Plus embarque un processeur Intel 8505 avec 5 cœurs et 6 threads. Il offre 4 baies de stockage et propose deux ports Etherrnet RJ45 : un fonctionnant à 2,5 bps et un à 10 Gbps.

UGREEN DXP4800 Plus à 629,99€ sur Ugreen (au lieu de 699,99€)

à 629,99€ sur Ugreen (au lieu de 699,99€) UGREEN DXP4800 Plus à 629,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 699,99€)

UGREEN NASync DXP6800 Pro (6 baies)

Destiné aux utilisateurs expérimentés et aux entreprises, cete référence est équipée d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads). Il propose 6 baies de stockage, deux ports LAN 10 Gbps et deux ports Thunderbolt 4.

UGREEN DXP6800 Pro à 1.063,99€ sur Ugreen (au lieu de 1.199,99€)

à 1.063,99€ sur Ugreen (au lieu de 1.199,99€) UGREEN DXP6800 Pro à 1.063,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 1.199,99€)

UGREEN NASync DXP8800 Plus (8 baies)

Plutôt destiné aux Petites et Moyennes Entreprises, ce NAS est équipé d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads). Il offre 8 baies de stockage, deux ports LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

UGREEN DXP8800 Plus à 1349,99€ sur Ugreen (au lieu de 1.449,99€)

à 1349,99€ sur Ugreen (au lieu de 1.449,99€) UGREEN DXP8800 Plus à 1.349,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 1.449,99€)

UGREEN NASync DXP480T Plus (4 baies SSD M.2.)

Le DXP480T Plus est un NAS 100% à mémoire flash. Il dispose de quatre emplacements pour accueillir des SSD M.2 NVMe. Sa connectique se compose d’un seul port LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

UGREEN DXP480T Plus à 899,99€ sur Ugreen (au lieu de 999,99€)

à 899,99€ sur Ugreen (au lieu de 999,99€) UGREEN DXP480T Plus à 899,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 999,99€)

UGREEN NASync DH2300 (2 baies)

Le DH2300 est un NAS d’entrée de gamme qui se veut accessible pour la plupart des utilisateurs peu aguerris. Il est équipé d’un SoC Rockchip RK3576 cadencé à 2,2 GHz (CPU avec 4 coeurs A72 et 4 coeurs A53 et GPU Mali G52 MC3). Il embarque 4 Go de RAM (non extensible) et 32 Go de mémoire flash (eMMC) pour le stockage. Sa connectiqu se compose de deux ports USB A (5 Gbps), un port USB C (5 Gbps) et un port réseau RJ45 Gigabit. Il dispose également d’un port HDMI (compatible 4K à 60 Hz)

UGREEN DH2300 à 188,99€ sur Ugreen (au lieu de 209,99€)

à 188,99€ sur Ugreen (au lieu de 209,99€) UGREEN DH2300 à 188,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 209,99€)

UGREEN NASync DH4300 Plus (4 baies)

Plus performant que le modèle précédent, le DH4300 Plus est équipé d’un SoC Rockchip RK3588 cadencé à 2 GHz (CPU avec 4 coeurs A76 et 4 coeurs A55 et GPU Mali G610 MC4). Ce NAS dispose de 8 Go de RAM (non extensible) et de 32 Go de mémoire flash pour le stockage (eMMC). La connectique du DH4300 Plus se compose de deux ports USB A à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), un port USB C en USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) et un port Ethernet RJ45 à 2,5 Gbps. On trouve aussi un port HDMI 2.1.

UGREEN DH4300 Plus à 367€ sur Ugreen (au lieu de 429,99€)

à 367€ sur Ugreen (au lieu de 429,99€) UGREEN DH4300 Plus à 382,55€ sur Amazon.fr (au lieu de 429,99€)

