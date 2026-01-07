Soldes : les NAS UGREEN sont à prix réduits !

Durant les soldes d’hiver, les NAS du fabricant UGREEN sont à prix réduits sur le site du constructeur ainsi que sur Amazon. L’ensemble des NAS UGREEN voient leur prix dégringoler, que ce soit les NASync DXP ou les NASync DH. La livraison est gratuite.

Comme on l’a déjà vu par le passé, les NAS UGREEN sont plutôt bien équipés. Performants, ils disposent selon les modèles de 2 à 8 baies de stockage, d’emplacements M.2. NVMe, de ports RJ45 à 2,5 Gbps (voire même 10 Gbps) et ils embarquent de 8 à 16 Go de mémoire vive.

UGREEN NASync DXP2800 (2 baies)

Principalement destiné aux particuliers, le DXP2800 est animé par un processeur quad core Intel N100. Il embarque 8 Go de RAM DDR5 (extensible à 16 Go) et propose 2 baies de stockage pour disque SATA. Il prend en charge les configurations RAID et dispose d’un seul port LAN 2,5GbE.

NAS UGREEN

UGREEN NASync DXP4800 (4 baies)

Equipé d’un processeur Intel N100 et de 8 Go de mémoire DR5, le DXP4800 offre 4 baies de stockage. Il dispose de deux ports LAN 2,5GbE.

NAS UGREEN

UGREEN NASync DXP4800 Plus (4 baies)

Plus puissant que le modèle précédent, le DS4800 Plus embarque un processeur Intel 8505 avec 5 cœurs et 6 threads. Il offre 4 baies de stockage et propose deux ports Etherrnet RJ45 : un fonctionnant à 2,5 bps et un à 10 Gbps.

NAS UGREEN

UGREEN NASync DXP6800 Pro (6 baies)

Destiné aux utilisateurs expérimentés et aux entreprises, cete référence est équipée d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads). Il propose 6 baies de stockage, deux ports LAN 10 Gbps et deux ports Thunderbolt 4.

NAS UGREEN

UGREEN NASync DXP8800 Plus (8 baies)

Plutôt destiné aux Petites et Moyennes Entreprises, ce NAS est équipé d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads). Il offre 8 baies de stockage, deux ports LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

NAS UGREEN

UGREEN NASync DXP480T Plus (4 baies SSD M.2.)

Le DXP480T Plus est un NAS 100% à mémoire flash. Il dispose de quatre emplacements pour accueillir des  SSD M.2 NVMe. Sa connectique se compose d’un seul port LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

NAS UGREEN

UGREEN NASync DH2300 (2 baies)

Le DH2300 est un NAS d’entrée de gamme qui se veut accessible pour la plupart des utilisateurs peu aguerris. Il est équipé d’un SoC Rockchip RK3576 cadencé à 2,2 GHz (CPU avec 4 coeurs A72 et 4 coeurs A53 et GPU Mali G52 MC3). Il embarque 4 Go de RAM (non extensible) et 32 Go de mémoire flash (eMMC) pour le stockage. Sa connectiqu se compose de deux ports USB A (5 Gbps), un port USB C (5 Gbps) et un port réseau RJ45 Gigabit. Il dispose également d’un port HDMI (compatible 4K à 60 Hz)

UGREEN NASync DH4300 Plus (4 baies)

Plus performant que le modèle précédent, le DH4300 Plus est équipé d’un SoC Rockchip RK3588 cadencé à 2 GHz (CPU avec 4 coeurs A76 et 4 coeurs A55 et GPU Mali G610 MC4). Ce NAS dispose de 8 Go de RAM (non extensible) et de 32 Go de mémoire flash pour le stockage (eMMC). La connectique du DH4300 Plus se compose de deux ports USB A à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), un port USB C en USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) et un port Ethernet RJ45 à 2,5 Gbps. On trouve aussi un port HDMI 2.1.

