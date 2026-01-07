Les appareils connectés Netatmo (thermostat, station météo, etc..) sont soldés sur Amazon.fr

Plusieurs produits connectés de marque Netatmo sont soldés dès aujourd’hui sur Amazon.fr. A cette occasion, il est possible de se procurer le thermostat connecté Netatmo, des têtes thermostatiques, des caméras de surveillance ou encore sa station météo et ses accessoires à prix bradés.

Bons Plans
par Sebastien
Thermostat Netatmo

 

Caméras Netatmo et accessoires de sécurité

 

Station météo Netatmo et accessoires

 

Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

