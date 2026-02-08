Si vous aimez les séries TV, et bien voilà une nouvelle qui devrait vous réjouir. En effet, Amazon Prime Vidéo a décidé de mettre en ligne gratuitement sur Youtube la 1ère saison de la série Fallout.

La saison 1 de la série Fallout est disponible gratuitement sur Youtube

Si vous aimez les séries TV, et bien voilà une nouvelle qui devrait vous réjouir. En effet, Amazon Prime Vidéo a décidé de mettre en ligne gratuitement sur Youtube la 1ère saison de la série Fallout.

Les 8 épisodes de la saison 1 peuvent être visionnés gratuitement sur cette page Youtube jusqu’au jeudi 12 février 2026.

Voilà la bande annonce de la saison 1 :

Synopsis :

« Adapté d’une des plus grandes franchises de l’histoire des jeux vidéo, Fallout suit le destin des nantis et des démunis vivant dans un monde où il ne reste presque rien à posséder. 200 ans après l’apocalypse, une paisible habitante d’un abri antiatomique est forcée d’aller s’aventurer à la surface… mais elle n’est pas prête pour ce que les Terres désolées lui réservent. »

L’idée d’Amazon Prime Vidéo est plutôt bonne puisque cela permet de faire découvrir au public une très bonne série TV. Ensuite, ceux qui ont apprécié et veulent découvrir la suite pourront s’ils le souhaitent se tourner vers Amazon Prime Vidéo pour visionner la saison 2 de Fallout dont les 8 épisodes sont également disponibles. Il faudra par contre souscrire cette fois à un abonnement (6,99€ par mois) ou alors pour ceux qui ne veulent pas débourser un centime : profiter d’un essai gratuit de 30 jours.