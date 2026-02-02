Dans le domaine des boîtiers TV, le fabricant NVIDIA se démarque nettement de la concurrence avec un support extrêmement long offert sur ses boîtiers Shield TV.

Généralement, la plupart des appareils high tech bénéficient seulement de quelques années de mises à jour. Que ce soit les smartphones, les tablettes ou encore les boitiers de streaming TV, nombreux sont les appareils qui ne sont plus supportés ni mis à jour après quelques années. Dans le domaine des boîtiers TV, le fabricant NVIDIA se démarque nettement de la concurrence avec un support extrêmement long offert sur ses boîtiers Shield TV. En effet, l’ensemble des Shield TV lancés ces dernières années, y compris les modèles de 2015, bénéficient toujours en 2026 de mises à jour logicielles. La dernière mise à niveau en date est d’ailleurs la version 9.2.2 de NVIDIA Shield Experience sortie en novembre dernier.

Encore plein de mises à jour…

Et la bonne nouvelle c’est qu’à l’occasion d’une interview le fabricant s’est exprimé à ce sujet et promet que les mies à jour continueront encore longtemps sur les boîtiers Shield TV. Plus de 10 ans après la sortie de la Shield TV 2015, le support du boîtier est maintenu et apparemment ça devrait perdurer encore longtemps.

Ces dernières années, des correctifs ont régulièrement été proposés et de nouvelles fonctionnalités ont fait leur apparition. Le système d’exploitation a également évolué. Au fil des années, les boîtiers Shield TV sont aussi passés d’Android 5 à Android 9 puis à Android 11.

Actuellement, NVIDIA continue de produire et de commercialiser la Shield TV 2019 qui est équipée d’un Soc Tegra X1, le même qui équipe la Nintendo Switch 1. L’appareil embarque 3 Go de mémoire et offre 16 Go de stockage. Le Shield TV Pro coûte 219€ tandis que le Shield TV, un poil moins cher, vaut 159€.

A quand une nouvelle Shield TV ?

Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2 qui est doté d’un processeur NVIDIA T239, nombreux sont les utilisateurs de Shield TV à espérer voir arriver une nouvelle version du boîtier Shield TV équipé de ce fameux Soc. Un modèle plus performant serait plus qu’appréciable pour lire du contenu vidéo et profiter de nouvelles fonctionnnalités.

Andrew Bell, vice-président senior de l’ingénierie matérielle chez Nvidia, a dans un premier temps réfuté cette possibilité. Pour lui, la Shield TV 2019 est suffisamment performante pour la plupart des utilisateurs et la plupart des utilisations, même en 2026.

D’ailleurs, selon lui le boîtier de NVIDIA se vend toujours aussi bien depuis sa sortie. Son volume de ventes est resté quasiment inchangé ces dix dernières année, et ce quel que soit son prix de vente. « Peu importe à quel point nous baissons le prix ou à quel point nous faisons de la publicité, ou pas du tout, le même nombre de personnes sort de nulle part chaque semaine pour acheter Shield » a expliqué Bell.

Dans ces conditions, vu le succès du Shield TV l’entreprise n’a pas l’intention d’arrêter la production ou les mises à jour du Shield TV « dans un avenir proche ».

Et bonne nouvelle : il est également possible que NVIDIA commercialise de nouveaux Shield TV à l’avenir. Bell explique « On est toujours en train d’expérimenter en laboratoire, d’essayer de découvrir de nouvelles choses […] On a testé de nouveaux concepts pour Shield et on va continuer à le faire. Si on trouve quelque chose qui nous enthousiasme vraiment, on tentera probablement le coup. »

Rien d’officiel, mais si une Shield TV 2026 (2027 ou 2028) devait voir le jour, l’appareil devrait en priorité supporter d’après nos confrères d’Arstechnica le décodage matériel VP9 Profile 2, permettant la lecture de vidéos HDR sur YouTube, mais aussi la prise en charge des formats AV1, HDR10+, ainsi que la prise en charge des profils Dolby Vision les plus récents. La télécommande pourrait également être revu pour remplacer l’énorme bouton Netflix de la télécommande par un bouton plus discret (et pourquoi pas un simple « N »).

Pour l’instant ce ne sont que des rêveries… Rien n’a été annoncé officiellement à ce sujet mais le simple fait de savoir que NVIDIA n’exclut pas de lancer une nouvelle Shield TV à l’avenir et qu’il expérimente de nouveaux conccepts est plutôt une bonne nouvelle. Espérons qu’une nouvelle itération de la Shield TV voit le jour prochainement…