La fondation Raspberry Pi, à qui l’on doit les cartes du même nom vient d’annoncer la sortie d’un nouveau produit : le Raspberry Pi Flash Drive. Comme on peut s’en douter vu son appellation, il s’agit d’une clé usb qui pourra être utilisée sur les mini ordinateurs de la marque (mais pas que…)

La Raspberry Pi Flash Drive est une clé usb qui dispose d’une coque en aluminium. Elle est dotée d’un port USB Type A qui répond à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps).

Le fabricant propose la clé en deux capactiés de stockage : 128 Go et 256 Go. La première offre des débits de 75 Mo/s en lecture (avec 16K/21K iOPS en lecture/écriture) tandis que la seconde, deux fois plus performante, grimpe à 150 Mo/s en lecture (avec 18K/22K iOPS en lecture/écriture)

Les Flash Drive de Raspberry Pi offrent la particularité de supporter les rapports de santé SMART (comme les SSD et les disques durs) et de prendre en charge le TRIM (comme sur les SSD).

La clé mesure 42 mm de long, 12,2 mm de large et 6,5 mm d’épaisseur.

Au niveau du tarif, comptez 30$ pour le modèle 128 Go et 55$ pour le modèle 256 Go, ce qui semble relativement onéreux pour des clés usb qui offrent au mieux un débit de 150 Mo/s en lecture, même si effectivement elles supportent le SMART et le TRIM.