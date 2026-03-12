Le disque dur externe Seagate Expansion Desktop 20 To s’affiche à 315€

Durant mes recherches, je viens de dégoter le disque dur externe Seagate Expansion Desktop d’une capacité de 20 To à un prix plus que correct.

Nous sommes en pleine période de pénurie de mémoire (ram et flash). Le prix de vente de la RAM, des disques durs et des SSD est devenu totalement farfelu ces derniers temps. Mais heureusement, les Ventes Flash de Printemps d’Amazon permettent de changer un peu la donne et de rendre certains composants un peu plus abordables.

Durant mes recherches, je viens par exemple de dégoter le disque dur externe Seagate Expansion Desktop d’une capacité de 20 To à un prix plus que correct. En effet, le disque dur est en ce moment en promo à 315,99€ sur Amazon.fr alors qu’il coûtait encore 446,99€ quelques jours avant les Ventes Fllash.

Le disque dur externe Seagate Expansion Desktop 20 To à 315€
Source : Camelcamelcamel

 

Disponible en ce moment à 315,99€, le disque dur est de nouveau abordable. Il a repris un tarif assez proche d’avant cette période de surenchère tarifaire.  Il faut remonter sur Bhmag à décembre 2024 pour l’apercevoir dans ce bon plan où il était affiché à 314,99€. 

Avec un prix de revient de 15,79€ le To, le Seagate Expansion Desktop de 20 To est une bonne solution de stockage pour celles et ceux qui ont beaucoup de données à sauvegarder, que ce soi des particuliers ou des professionnels. Personnellement j’utilise un HDD de ce genre pour effectuer régulièrement un backup de mon NAS « au cas où.. »

Le Seagate Expansion Desktop est un disque dur de bureau. Il mesure 125 x 178,75 x 41,90 et pèse 1,18 kilos. Il est équipé d’un connecteur USB 3.0 (alias USB 3.2 Gen1 à 5 Gbps) .

A noter que Seagate offre pendant trois ans un accès à son service de récupération de données Seagate Rescue Data Recovery, qui permet de récupérer vos données en cas de problème (panne matériel, panne électrique, etc..)

Le disque dur externe Seagate Expansion Desktop 20 To à 315€

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

