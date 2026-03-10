Durant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon, les Fire TV Stick voient leurs prix chuter drastiquement sur Amazon. Les clés hdmi du cybermarchand n’ont jamais été aussi abordables.

Le prix des Fire TV Stick est en chute libre sur Amazon

Durant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon, les Fire TV Stick voient leurs prix chuter drastiquement sur Amazon. Les clés hdmi du cybermarchand n’ont jamais été aussi abordables.

Pour rappel, ces petites clés hdmi sont des accessoires très pratiques. Peu coûteuses, elles permettent d’étendre facilement et à moindres frais les fonctions multimédia d’un téléviseur.

Les Fire TV Stick donnent accès à une flopée de fonctionnalités et services de streaming , comme par exemple : Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, Disney+, Apple TV, Paramount+, My Canal, et bien d’autres…

Plusieurs Fire TV Stick sont en promotionpour le printemps sur Amazon.fr :

Les Fire TV Stick en détails…

Résolution et formats vidéo : Le Fire TV Stick HD se limite à une résolution 1080p et ne prend en charge que HDR10 et HLG, sans possibilité d’affichage 4K. Le Fire TV Stick 4K Select supporte le 4K mais fait l’impasse sur le Dolby Vision, seulement HDR10+ pour optimiser dynamiquement la luminosité scène par scène. A contrario, les versions 4K Plus et 4K Max supportent tous deux le Dolby Vision, le HDR10+ et le HLG.​

Puissance processeur : Le Fire TV Stick 4K Max est doté d’un processeur cadencé à 2 GHz et un GPU à 850 MHz, rendant ce stick 40% plus puissant que le Firet TV Stick 4K Plus. Pour leurs parts, les Fire TV Stick 4K Select et 4K Plus tournent tous deux à 1,7 GHz, mais le Select dispose de seulement 1 Go de RAM contre 2 Go pour le 4K Plus et le 4K Max.

Connectivité WIFI : Les Fire TV Stick HD et 4K Select supportent le WIFI 5 bi-bande, tandis que le modèle 4K Plus passe au WIFI 6 et le 4K Max supporte du WIFI 6E. Ils offrent donc des débits plus stables et rapides pour le streaming 4K ou le gaming.​

Audio : Seuls les Fire TV Stick 4K Plus et 4K Max supportent le Dolby Atmos. Les 4K Select et le HD se contentent du Dolby Audio standard

Stockage et télécommande : Le Fire TV Stick 4K Max offre une capacité de stockage de 16 Go (contre 8 Go pour les trois autres), et il est fourni avec la télécommande Alexa Enhanced dotée de boutons supplémentaires (chaînes, raccourcis applicatifs), tandis que les autres sont livrés avec une télécommande basique.