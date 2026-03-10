Après avoir publié deux trailers au cours de ces derniers mois, Nintendo vient de mettre en ligne la bande annonce finale de Super Mario Galaxy – le film.

Découvrez la bande annonce finale de Super Mario Galaxy – le film

Rappelons que la sortie de ce nouveau film d’animation, fruit d’une collaboration entre Nintendo et Illuminations Studios, est prévue le 1er avril 2026 au cinéma en France.

Super Mario Galaxy – le film est la suite directe de Super Mario Bros – le film qui a cartonné en 2023. Son scénario reprend l’histoire du jeu Super Mario Galaxy sorti sur Wii en 2007.

Voilà la bande annonce finale :

La deuxième vidéo sortie en janvier 2026 :

La première vidéo publiée en novembre 2025 :