Découvrez la bande annonce finale de Super Mario Galaxy – le film

Après avoir publié deux trailers au cours de ces derniers mois, Nintendo vient de mettre en ligne la bande annonce finale de Super Mario Galaxy – le film.

par Sebastien

Après avoir publié deux trailers au cours de ces derniers mois, Nintendo vient de mettre en ligne la bande annonce finale de Super Mario Galaxy – le film.

Rappelons que la sortie de ce nouveau film d’animation, fruit d’une collaboration entre Nintendo et Illuminations Studios, est prévue le 1er avril 2026 au cinéma  en France. 

Super Mario Galaxy – le film est la suite directe de Super Mario Bros – le film qui a cartonné en 2023. Son scénario reprend l’histoire du  jeu Super Mario Galaxy sorti sur Wii en  2007. 

Voilà la bande annonce finale :

La deuxième vidéo sortie en  janvier 2026 :

La première vidéo publiée en novembre 2025 :

Sebastien 20545 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

